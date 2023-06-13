سوريا تسجل 3 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث هزات أرضية جديدة، حسب ما أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، اليوم الثلاثاء.



وأوضح المركز، في بيان أوردته وكالة ألأنباء السورية، أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين في تركيا بقدر 2.8 و2.6 درجة على مقياس ريختر، وهزة في لواء إسكندرون بقدر 2.8 درجة.

وأمس الإثنين، أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، عن تسجيل 7 هزات أرضية خلال يوم.

وأكد المركز، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت من صباح اليوم 4 هزات أرضية في تركيا، وتراوحت شدة الهزات الأرضية بين 3.7 و2.5 درجة على مقياس ريختر، وهزة في لواء إسكندرون بقدر 1.5 درجة.

وأضاف أن المحطات سجلت أيضاً هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 26 كم، بقدر 2.5 درجة على مقياس ريختر، وهزة في الساحل اللبناني جنوب غرب بيروت بقدر 2.3 درجة.

كما سجلت سوريا، يوم الأحد الماضي، 4 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال يوم.

وذكر المركز الوطني السوري للزلازل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ7:47 من صباح اليوم هزتين في لواء اسكندرون، بقدر 2.8 و2.1 درجة على مقياس ريختر، وهزة في تركيا بقدر 3.3 درجات.

وأضاف أن المحطات سجلت أيضا هزة في جنوب شرق إدلب بـ24 كم، شدتها 1.8 درجة على مقياس ريختر.

الزلزال الأول منذ 9 سنوات

وفي سياق متصل، سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تسجل الزلازل حول العالم، زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في الساعة 2:38 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد ستة كيلومترات من بلدة ألبرتون الواقعة في الضواحي الجنوبية الشرقية لجوهانسبرغ. ووقع على عمق عشرة كيلو مترات.

ولم ترد تقارير حتى اللحظة عن وقوع إصابات ولا أضرار كبيرة.

ويصنف زلزال بهذه القوة على أنه زلزال طفيف، ولكن يمكن الشعور به بوضوح، وقد يتسبب في أضرار طفيفة للمباني.

وقال مراسل لوكالة "أسوشيتد برس" على مقربة من مركز الزلزال إن الهزة الأرضية استمرت لمدة دقيقة تقريباً.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر لحظة وقوع الزلزال. وقد ذكر بعض سكان جوهانسبرغ أنهم شعروا بهزات أرضية.

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