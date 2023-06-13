نصائح هامة تجنبك المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية

يتوقع تأثر حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من المحافظات التالية: (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا) ومنطقة خليج السويس محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة (من 50-60 كم / ساعة).

وتابعت: قد يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة من المحافظات السابقة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

نصائح للحماية من المضاعفات

وجه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة مجموعة نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

وأكد أن مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة .

وتابع: يجب ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، مشيرا إلى أن الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وشرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يجب تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص.