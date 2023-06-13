وفاة وإصابة 28 شخصًا في هجوم روسي مكثف وسط أوكرانيا

لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 25 آخرين في هجوم روسي مكثف استهدف مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا الليلة الماضية، كما ألحق الهجوم أضرارًا بالبنية التحتية المدنية، حسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء.

وذكر سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، حيث تقع كيرفي ريه، على تطبيق تيليجرام أن عمليات الإنقاذ تجري عند مبنى سكني من 5 طوابق يحترق وعند مستودع مدمر، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأضاف: "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وأدلى بمعلومات أولية عن عدد الضحايا ونشر صورة لمبنى سكني يتصاعد الدخان من بعض نوافذه المحطمة.

وقال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية كريفي ريه إن من المعتقد أن 7 أشخاص على الأقل محاصرون تحت الأنقاض، لكن لم يدل بتفاصيل أخرى.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المولود في كريفي ريه بالهجوم على مسقط رأسه.

وقال على تيليغرام: "القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس".

تحذير من غارات جوية



وخلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا محذرة من غارات جوية، وقال مسؤولون عسكريون في كييف إن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الصواريخ الروسية، التي استهدفت العاصمة الأوكرانية.

وقالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا إن القوات الجوية دمرت 10 من أصل 14 صاروخ كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا وواحدة من 4 طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي ضربت كريفي ريه ولا المواقع والأهداف، التي ضربتها الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على جارتها قبل نحو 16 شهرا.

وقال رئيس بلدية خاركيف في شرق أوكرانيا عبر قناته على تيليجرام إن طائرات مسيرة روسية ضربت البنية التحتية المدنية في المدينة، وأصابت مستودعا ومبنى لشركة خدمات.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجددا أهمية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لتعزيز قوة روسيا، وحماية الشعب في دونباس.

وجاء تصريح بوتين خلال تفقد جنود العملية العسكرية الخاصة في مستشفى "فيشنفسكي" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، في العاصمة موسكو رفقة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بحسب بيان للرئاسة الروسية.

وقام بوتين خلال الجولة بتقليد الجنود الجرحى أوسمة الشجاعة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كان بوتين قد أعلن مرارا أيضا أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أراد تحويل أوكرانيا إلى «رأس حربة مناهض لروسيا".

وأضاف أن العملية تسير وفق الخطة، متابعا أنه لا يشك في أن روسيا ستنتصر "لأنها تدافع عن أراضيها وقيمها".

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير من العام الماضي، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: