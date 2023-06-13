يقدم برنامج تكافل وكرامة تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، لنحو 22 مليون أسرة مستفيدة، وهو ما يجعل الكثير من مستحقي تكافل وكرامة مع اقتراب منتصف الشهر، يكثفون البحث موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023.

وزارة التضامن الاجتماعي

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 15 يونيو 2023، بالزيادة المقدرة في وقتٍ سابقٍ بقيمة 25% لـ الأسر المستفيدة من المعاش.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023

ويستطيع المواطن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023 من ماكينات الصرف الآلى، والهيئة القومية للبريد المصري، وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، فضلاً عن منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية .

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023

- الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج معاش تكافل وكرامة من هنا

- إدخال المستفيد من معاش تكافل وكرامة الرقم القومي الخاص به.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- إدخال المستفيد من معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يجب تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

- أخيرا النقر على كلمة استعلام.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، بداية من أبريل الماضي، وتتمثل زيادة صرف معاش تكافل وكرامة في الآتي:

قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيهًا.

معاش تكافل وكرامة للمسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

يصل معاش تكافل وكرامة للأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيهًا، بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريًا.

يصل معاش تكافل وكرامة للأيتام بقيمة 350 جنيهًا، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

الحالات التي يُمنع فيها صرف معاش تكافل وكرامة

ومن بين الحالات التي يُمنع فيها صرف معاش تكافل وكرامة، هي ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، وذلك بهدف التجارة، ووجود ملكية محل تجاري، أو أكثر ملكية أرض زراعية، من نصف فدان فأكثر.- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني، أو من يعمل بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.