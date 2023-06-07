الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التضامن تكشف عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

قال د. ياسر عبد السلام، مدير عمليات برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن شكاوى "تكافل وكرامة" مربوطة بمجلس الوزراء مباشرة.

 

وأوضح عبد السلام، أن وزارة التضامن الاجتماعي حصلت على أعلى نسبة رد على الشكاوى بـ97% ولا يتم تأجيل أى شكوى.

 

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وأضاف مدير عمليات برنامج تكافل وكرامة، أن عدد المستفيدين من 22 مليون شخص أى بمعدل 5.2 مليون أسرة.

 

وأشار إلى أن القناة الشرعية لمستفيد تكافل وكرامة هو بوابة الشكاوى بمجلس الوزراء، موضحًا أنه وصل لهم شكاوى تفوق الآلاف والرد كان في أسرع وقت.

 

وأردف د. ياسر عبد السلام، أن من حق تقديم شكوى في عدم الحصول على مساعدة أو التظلم، والشكوى تحتاج فحص الأوراق والزيارات الميدانية"، مؤكدًا أن آلاف الشكاوى تصل للوزارة ويتم الرد عليها بقبولها أو رفضها ولا يصح أن يكون هناك الرد الفوري على أى شكوى.

 

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