الانتهاء من قوائم الانتظار في برنامج تكافل وكرامة.. فيديو

أكد الدكتور ياسر عبدالسلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من قوائم الانتظار في برنامج “تكافل وكرامة”، موضحًا أنّ السنة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في ميزانية الدعم النقدي للبرنامج، وزاد من 22 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة قدرها 30% في سنة واحدة.

وأضاف أنه في نهاية 2022 كان للرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات بزيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، وجرى إضافة مليون أسرة جديدة لتكافل وكرامة وهو ما أحدث طفرة في تغطية الأسر الأولى بالرعاية.

وتابع: "في نهاية 2023 تم الانتهاء من قوائم الانتظار في تكافل وكرامة، ولدينا عدد بسيط من المتقدمين في آخر شهرين، وتكافل وكرامة غطت أسرا كثيرة وانطلقت من بعض المحافظات والقرى الأكثر فقرا في البداية إلى الانتشار في 2017 على مستوى الجمهورية، لكنها الآن أصبحت داخل كل قرية ونجع وحي في المدن وتمثل الـ27 مديرية كاملة".

"تكافل وكرامة" لا يستهدف الدعم النقدي فقط

وأشار إلى أنّ تكافل وكرامة ليس برنامج دعم نقدي فقط، لكنه برنامج حماية اجتماعية يعمل على الدعم النقدي والعيني أيضا.

وذكر أن برنامج تكافل يستهدف الأسر التي لديها أطفال من يوم إلى 18 سنة بهدف تنمية في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، فالأسرة التي لديها طفل أقل من 6 سنوات تحصل على 60 جنيهًا بالإضافة إلى الدعم الأساسي بواقع 325 جنيه.

واستكمل: "طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، فقد جرى زيادة مبالغ تكافل وكرامة 25%".

وأكد: "زاد تعليم الطفل من 80 جنيهًا للطفل إلى 100 جنيه شهريا وهو ما يعبر عن تطور كبير في الدعم، حيث يعتبر ملف الحماية الاجتماعية أول اهتمامات الدولة والرئاسة حيث شهدت الفترة الأخيرة تعديلات وإضافات وقرارات لصالح هذا الملف".

وأشار إلى أنّ أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في بداية تدشينه خلال عام 2015 كانت بسيطة وتقدر بنحو 60 ألف أسرة، وكانت المبالغ التي تحصل الأسر عليها ضئيلة جدا بواقع 56 جنيهًا و100 جنيه، وكان لابد من زيادتها في ظل التغيرات المستمرة وأن يتم النظر لهذه الفئات بشكل أوسع وأشمل؛ نقديًا وصحيًا وتعليميًا.

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.