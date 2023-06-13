تحذيرات من منخفض جوي.. موعد ذروة التقلبات الجوية

تشهد حالة الطقس اليوم، ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات على جميع المحافظات، لمدة 24 ساعة فقط، وبعد ذلك يعود الاستقرار التدريجي في درجات الحرارة، بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني، بحسب الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

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ذروة التقلبات الجوية:

ويشهد طقس اليوم ذروة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة، كما يعود نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية القادمة من المناطق الصحراوية والمثيرة للرمال والأتربة، بسبب تاثير منخفض جوي سطحي جديد على مناطق مختلفة من الجمهورية، بقيم ضغطية منخفضة تُزيد دفع الكتل الهوائية الصحراوية إلى الداخل.

وستظل التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية فصل الربيع بعد نحو 10 أيام من الآن وحتى بداية فصل الصيف، حيث يبدأ الاستقرار الفعلي في درجات الحرارة الصغرى والعظمى، ويقل أثر المنخفضات الخماسينية والتقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع.

والمنخفض الجديد لن يختلف في تأثيره كثيرا عن المنخفضات التي تعرضت لها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سيعمل على إثارة الرمال والأتربة خاصة على المناطق الصحراوية والمفتوحة والطرق الرابطة بين المحافظات، والمدن الجديدة.

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وتؤدي هذه الكتل إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، والمحافظات الغربية للبلاد مثل مرسي مطروح، والعلمين، والسلوم والصحراء الغربية وخلج السويس ومدن القناة والقاهرة الكبرين وحتى شمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء.

وتكثر السحب الممطرة والرعدية أحيانا على عدد من المحافظات والمدن على مستوي الجمهورية، حيث تتفاوت كميات الأمطار من مكان لآخر على السواحل الشمالية للبلاد، ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والقاهرة الكبري، ومحافظة سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.