لعشاق الغوص والشعب المرجانية ذات الألوان المختلفة

فندق «وايت هيلز ريزورت» شرم الشيخ

عادة ما نسمع عن فندق عائلى به أجواء ممتعة وأنشطة متعددة مناسبة لجميع الفئات العمرية أو فندق مخصص للكبار فقط، حيث تنغمر فى أقصى درجات الرقي. ولكن هل سبق لك السماع عن فندق راقٍ وفخم وفى الوقت نفسه عائلى مناسب لجميع الأعمار؟

هنا يأتى أحدث فنادق مجموعة «صن رايز» فى مدينة السحر والجمال «شرم الشيخ» وهو فندق «وايت هيلز ريزورت». الفندق يشبه تلك الفنادق التى تجدها وانت تتصفح وسائل التواصل الإجتماعى وتنبهر بكل ما فيها وتتمنى يوم زيارتها. حان الآن أن تكون أنت من يصور تلك الأماكن الساحرة وتنشر تجربتك فيها.

يقع الفندق فى بقعة من أشهر بقع رياضة الغوص فى العالم، رأس نصرانى، فى قلب خليج القرش حيث تجد الكائنات البحرية النادرة والشعب المرجانية ذات الألوان المختلفة. تختلف الغرف والأجنحة فى الفندق فى المساحة والشكل والإطلالة لتناسب جميع الأذواق وخاصة الغرف ذات حمام السباحة الخاص حيث يمكنك أن تغطيه لتسبح بمطلق حريتك وخصوصيتك.

بالجانب إلى ذلك، تجربة الطعام بالفندق ستأخذك فى رحلات حول العالم بين قارة آسيا فى مطعم «منزوكو» ودول البحر المتوسط فى مطعم «إليا» وجولة حول العالم فى «بوسكاچ» المطعم الرئيسي. الفندق به ٤ حمامات سباحة منهم المخصص للأطفال وشاطئ خاص.

اتصل بنا على 16032 واكتشف كل ما هو جديد فى فندق «وايت هيلز».