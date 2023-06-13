عبدالجليل: الأهلي هو البسمة الوحيدة في الكرة المصرية

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي هو البسمة الوحيدة في الكرة المصرية حاليًا، مؤكدا أنه يدرك شعور اللاعبين بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، بعدما سبق وحصد الألقاب القارية وهو لاعب في القطبين.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "سعادة الجماهير بالتتويج بالألقاب القارية أمر لا يوصف، وعشت تلك الاجواء وأدرك مشاعر لاعبي الأهلي بعد التتويج، وشاهت دموع وبكاء بعض اللاعبين بسبب الضغوط، ويجب أن نقدر تلك اللحظات الصعبة".

وأضاف: "محمد هاني بدنيا في فورمة رائعة للغاية وقدم مستوى رائع أمام الوداد، ونجح في ايقاف الجبهة اليسرى للوداد التي لعب فيها يحيى عطية الله وسيف الدين بوهرة".

وواصل: "وجود الخطيب دائما يفرق مع لاعبي الأهلي معنويا، وعجبني تصرف الشناوي مع مصطفى شوبير، وهي تكرار لموقف حسام غالي وعماد متعب عندما أصر الأخير على أن يقوم غالي برفع كأس السوبر عام 2015".



وأكد: "بالتأكيد من حق شوبير أن يحزن لاستبعاده من المباراة، لكن تصرف الشناوي معه سيرفع روحه المعنوية وسينهي أي شئ".

وختم: "الأهلي تجاوز مرحلة المجموعات بصعوبة شديدة، وبعد (فرم) كل الفرق التي واجهته في الأدوار الإقصائية، واللاعبون قدموا مستوى كبير واستطاعوا الحصول على اللقب".

أحمد كشري: الأهلي إستحق لقب دوري الأبطال

أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي حقق المطلوب في مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن مباراة الأهلي والوداد كانت خالية من الفنيات وهو ما عاب على الفريقين وهو حال مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع:"فريق الأهلي حقق المطلوب من المباراة بالتعادل الإيجابي واقتناص لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه ".

وأضاف كشري: " من وجهة نظري أن فريق الأهلي استحق التتويج بدوري الأبطال الإفريقي على حساب الوداد المغربي بعد مباراة قوية أمس في ملعب مركب محمد الخامس ".

وأتم:" فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام الوداد المغربي في عقر داره ووسط جمهور كبير حضر لمؤزارة الوداد في مباراة الأمس ".