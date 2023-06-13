كواليس اجتماع اللجنة الفنية بالزمالك مع أوسوريو

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن قرار مسؤولي الفارس الأبيض بالنسبة لاستمرار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتفاصيل الجلسة التي جمعت اللجنة الفنية بـ أوسوريو.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هذا الموسم الحالي بالنسبة للزمالك كارثي، ولكن شاء أو رفض البعض، الزمالك تعاقد مع مدير فني كبير" .

ميدو : أوسوريو يطور لاعبي الزمالك في صمت

وأضاف نجم الزمالك: "أوسوريو يقوم بتطوير اللاعبين في صمت، وهناك 4 أو 5 لاعبين تطوروا تحت قيادة المدرب، وقيمتهم التسويقية زادت، والزمالك يدعم استمرار أوسوريو مهما كانت النتائج، والإدارة البليدة فقط هي من تُقيم الإدارة" .

واختتم حديثه قائلا: "هناك جلسة تمت بين اللجنة الفنية وأوسوريو من أجل ترتيب الأمور للموسم الجديد، وهناك دعم كبير من مجلس إدارة النادي والمسؤولين عن ملف كرة القدم في النادي، لأوسوريو والجهاز الفني واللاعبين، ورغم تخاذل لاعبي الزمالك والحقيقة أن أوسوريو طلب الدعم في مراكز معينة بمواصفات معينة والكل يعمل داخل نادي الزمالك على تحقيق ذلك للمدير الفني"



في سياق متصل عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص أوسوريو على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية المراد العمل على تنفيذها خلال التدريبات.



و أدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية خلال مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وقسم الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي أوسوريو اللاعبين إلى مجموعتين، خاضت كل مجموعة عدد من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو فى تمام الساعة التاسعة والنص مساءا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنص مساءًا بتوقيت أبو ظبي.