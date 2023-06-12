الحوار الوطنى يثمن قرار الرئيس بتشكيل لجنة لتقييم نقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي

قرار الرئيس وتحركه له أثر كبير على قلوب المصريين وذوي أصحاب المقابر

ثمّن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير.

تقييم موقف نقل المقابر يحظي باهتمام على الصعيد الشعبي

وقال رشوان خلال مداخلة له عبر برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على شاشة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن هذا الموضوع منذ إثارته من قبل الرأي العام، ويحظي باهتمام على الصعيد الشعبي ووصل للحوار الوطني الذي يقيس نبض الشارع المصري، وتم تداول الأمر أكثر من مرة في الحوار الوطني، ولم يكن في الجلسات فقط ولكن عبر التواصل الإلكتروني عبر جروبات الحوار الوطني، وكان هناك كثير من المقترحات وتم إرسالها لإدارة الحوار لإرساله لرئيس الجمهورية.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني أن أهم عنصر في القرار أنه قرار محدد المدة وليس توجيه عام، وحُدد مطلع يوليو، وهناك أهمية أن يكون للجنة ما تقدمه للرئي فيما يخص هذه القامات الكبيرة والعظيمة التي تشكل ضمير مصر.

مئات الأسماء تنضم إلى الخالدين في مصر.. ولدينا قائمة مذهلة

لفت رشوان إلى أن توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين في العاصمة الإدارية، وهي موجودة في فرنسا ومفتتحة منذ عام 1781 ومقبرة فرنسا فيها أسماء كثيرة وكبيرة وكذا ومدينة بروج في بلجيكا ، مشيرا إلى أن قرار الرئيس وتحركه له أثر كبير على قلوب المصريين وذوي أصحاب المقابر.