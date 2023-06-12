عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، اليوم، البرنامج التدريبي حول "الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد الفتيات: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث نموذجًا”، وذلك بحضور ٣٥ من السيدات وأعضاء النيابة الإدارية.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عـــدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة مساعد وزير العدل للقطاع، القاضية أمل عمار، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

برنامج تدريبي للنيابة الإدارية عن مناهضة العنف ضد الفتيات

وفي كلمتها، نقلت القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، للحضور، تحية المستشار، عمر مروان – وزير العدل، وتقدمت بالشكر للمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، ولمنظمة "اليونيسف"، مؤكدة على أن هذا التدريب يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة "اليونيسف" ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

واستعرضت جهود وزارة العدل في إطار الاستراتيجية القومية لمجابهة ختان الإناث ٢٠١٦ - ٢٠٢٠، تماشيًا مع نهج الدولة المصرية في استراتيجيتها التي أطلقت منذ عام ٢٠١٥ لمواجهة العنف ضد المرأة واستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦، وأنهت كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة ينبغي لها التدريب على أوجه وسبل مكافحة التمييز أو العنف ضد المرأة، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

كما رحب المستشار أيمن نبيل عبد الهادي - مدير مركز التدريب القضائي، بكلاً من القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلي منظمة "اليونيسف" في مصر، و بالسيدات والمستشارين المشاركين، مؤكدا على أهمية البرامج التدريبية التي تعقد للسيدات وأعضاء النيابة الإدارية بصفة عامة وما يخص منها حماية المرأة من العنف بصفة خاصة، وأن النيابة الإدارية وفقًا لاختصاصاتها التي كفلها الدستور والقانون، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف أو جرائم.

جدير بالذكر، أن هذا البرنامج التدريبي قد حاضر فيه نخبة من السادة المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والنيابة الإدارية، والأطباء بمصلحة الطب الشرعي، وخبراء من منظمة "اليونيسيف"، وتضمن جوانب متعددة شملت الأبعاد والجوانب الدولية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا.

وفي الختام، تم تسليم المشاركين من السيدات وأعضاء النيابة الإدارية، شهادات الحضور والمشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي.

