تشييع جثامين 3 طلاب ثانوي ماتوا في حادث بعد الامتحان

شيع أهالي أنشاص الرمل إحدى قرى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الاثنين، جثامين 3 طلاب بالصف الثالث الثانوي؛ توفوا نتيجة تعرضهم لحادث تصادم عدة سيارات، أثناء عودتهم من الامتحان بنطاق مركز بلبيس.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامين الطلاب الثلاثة في مسجد الحمد بقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير ودفنهم في مقابر ذويهم بالقرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق الزوامل أنشاص الرمل بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس بين عدة سيارات، ما أسفر عن وفاة 3 طلاب بالمرحلة الثانوية من قرية أنشاص الرمل يبلغون من العمر 18 عاما، وهم: مصطفى هاشم حلمي الرفاعي، وأحمد محمد، وأحمد علي السيد، وإصابة: زميلهم مصطفى وليد محمد فهمي بخلع في الكتف الأيمن وأعراض ما بعد الارتجاج، وصابر لطفي محمد حسين، 48 عاما مقيم في قرية المنير بمركز مشتول السوق، بكسر مضاعف في الساق اليسرى.

وتبين أن المتوفين الثلاثة، اثنين منهم طلاب في الشهادة الثانوية العامة، والثالث في الثانوية الأزهرية، كانوا في طريقهم عائدين من الامتحان اليوم رفقة صديقهم الرابع المصاب، قبل وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة الطلاب الثلاثة وإصابة صديقهم وشخص آخر، وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، ونقل المصاب الآخر إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزوامل المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.