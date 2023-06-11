أفضل أفلام مصرية كوميدية 2023 يجب عليك مشاهدتها

تزايد البحث في الفترة، عن أفضل أفلام مصرية 2023 كوميدية، حيث حققت العديد من الأفلام إيرادات خيالية، الأمر الذي دفع الجمهور للبحث عن افضل الأعمال.

وترصد لكم " الانطلاقة نيوز " في السطور التالية أفضل أفلام مصرية كوميدية 2023 يجب على عُشاق الكوميديا مشاهدتها.

فيلم بعد الشر

وعلى مستوى الأعمال الكوميدية تتسع قائمة الأفلام الكوميدية لتشمل فيلم "بعد الشر"، حيث يجسد الفنان علي ربيع، ضمن أحداث الفيلم شخصية طيار، وخلال الأحداث يواجه على ربيع العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك في بطولة الفيلم، الفنان علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم الجواهرجي

يخوض الفنان محمد هنيدي والنجمة مني زكي ماراثون أفلام 2023، بالفيلم الكوميدي "الجواهرجي" الذي وتدور قصته، في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، وخلال الأحداث يدخل "هنيدي" مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، بسبب زوجته "منى زكي".

يشارك في بطولة فيلم الجواهرجي النجم محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، والراحل أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، وعدد من ألمع النجوم، والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

فيلم ابن الحاج أحمد

يعد فيلم "ابن الحاج أحمد" البطولة السينمائية المطلقة الأولى للفنان شيكو، بعيدا عن النجم هشام ماجد وأحمد فهمي، وهو من أفضل أفلام مصرية كوميدية 2023.

يشارك في فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، صابرين، من فكرة عمرو سلامة، وسيناريو وحوار محمد المحمدى وأحمد محى، إخراج معتز التوني.

فيلم مطرح مطروح

يعد فيلم "مطرح مطروح" من أفضل أفلام مصرية كوميدية 2023، حيث تدور قصته في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

يشارك في بطولة الفيلم الفنان محمود حميدة، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامي مغاويري، محمد السعدني، شريف ثروت ومحمدي القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

فيلم رمسيس باريس

حقق فيلم "رمسيس باريس" نجاحًا جماهيرًا كبيرًا، إثر عرضه في جميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وينتمي لفئة أفلام رعب 2023 ، بجانب احتوائة على جرعة عالية من الكوميديا.

يشارك في بطولة فيلم رمسيس باريس عدد من ألمع النجوم أبرزهم: هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمد سلام، محمود حافظ، أوس أوس، سميرة مقرون، من تأليف كريم حسن بشير، ومن إنتاج وإخراج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس.

وتدور قصته في إطار لايت كوميدي حول قطعة من الحشيش تم قراءة تعويذة معينة عليها ومن يشرب منها يجد نفسه في بلد آخر، وبعد تجمع أبطال العمل في فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرين.

فيلم اتنين للإيجار

شهدت دور العرض السينمائية المصرية يوم الأربعاء 25 يناير الماضي، عرض فيلم إتنين للإيجار، والذي يعد من أجمل أفلام مصرية كوميدية 2023، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، ناهد السباعي، محمد لطفي، ميرهان حسين، ثراء جبيل وعدد من ألمع النجوم.

يشارك في بطولة أفضل أفلام مصرية كوميدية، عدد من ألمع النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، محمد ثروت، رانيا يوسف، ميرهان حسين، ثراء جبيل، إسعاد يونس، ناهد السباعي، ومن تأليف محمد القواشتي، وإخراج شادي علي.

ينتظر عشاق الأفلام الكوميدية، عرض فيلم "بيت الروبي"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، نور، وتارا عماد، سليمان عيد، كريم محمود عبد العزيز، وعدد من ألمع النجوم، والعمل تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب عدم الإنجاب، مما تضطر الزوجة إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

فيلم مغامرات كوكو

تدور قصة الفيلم، حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل إحدى مستشفيات الطب البيطري، يناقش قضية الرفق بالحيوان، حيث يمتلك دكتور فوزي "خالد الصاوي" المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو "بيومي فؤاد"، ويعد واحد من أفضل أفلام مصرية كوميدية 2023.

يشارك في بطولته بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، اوس اوس، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، سيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

فيلم المطاريد

يعتبر فيلم المطاريد من أفضل أفلام مصرية كوميدية كوميدية، حيث يشارك في بطولته عدد من ألمع النجوم أبرزهم:

أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، دنيا سامي، مصطفى غريب، محمد متولي، من تألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، وإخراج یاسر سامي.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، يعود "صلاح" أحمد حاتم من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام ميراثه، ويسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد من المواقف الغير متوقعة.

فيلم أبو نسب

بالإضافة إلى ذلك ينتظر عشاق النجم محمد عادل إمام عرض فيلم "أبو نسب" الذي يعد من أفضل أفلام مصرية كوميدية 2023، ويشاركه البطولة كلا: من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، علاء مرسي، محمد لطفي، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل إستكمال التصوير ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ومن المقرر عرض فيلم أبو نسب في صيف هذا العام، ويدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويعد التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري، ويجسد إمام خلال الأحداث شخصية طبيب.

وفي نهاية هذا التقرير قد رصدنا لكم موقع "الانطلاقة نيوز"، أفضل أفلام مصرية كوميدية 2023 يجب عليك مشاهدتها، ونتمنى لكم قراءة ممتعة.