مهرجان البحر الأحمر: فوز4 أفلام بمهرجان كان يدل على تقدير موهبة الفنانين

أسدل الستار على فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ76، ومن أهم الجوائز التي حصل عليها صناع السينما في الدورة التي استمرت فعالياتها منذ يوم 16 إلى 27 مايو الجارى: جائزة السعفة الذهبية لـ فيلم Anatomy of a Fall، جائزة لجنة التحكيم لـ فيلم Fallen Leaves، جائزة أفضل مخرج للمخرج تران آن هانج عن فيلم The Pot-Au-Feu، جائزة أفضل ممثلة للممثلة التركية ميرفي دزدار عن دورها في فيلم About Dry Grasses، جائزة أفضل ممثل الي الممثل اليابانى كوجي هاشيموتو عن دوره في Perfect Days، جائزة أفضل سيناريو لـ المؤلف الياباني يوجي ساكاموتو عن فيلم Monster.

من جانبه احتفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بفوز أربعة من الأفلام الحاصلة على دعم مؤسسة البحر الأحمر السينمائي من خلال صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر بجوائز "نظرة ما" المرموقة في مهرجان كان السينمائي.

عصابات

وفاز فيلم "عصابات" للمخرج كمال الأزرق، على جائزة لجنة التحكيم. وتدور قصة الفيلم حول فريق مكون من أب وابنه يعملان لصالح المافيا المحلية في الدار البيضاء، يواجهان ليلة طويلة عندما يحدث خطأ في عملية الاختطاف. يذكر أن المخرج المغربي خريج مدرسة السينما الشهيرة "لا فيميس" في باريس.

مهرجان كان السينمائي

النذير

حصد المخرج البلجيكي-الكونغولي بالوغي جائزة عن فئة الصوت الجديد، بفيلمه " النذير"، الذي يحاول فيه استكشاف التقاليد والمعتقدات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتمنح هذه الجائزة للمواهب الناشئة في عالم صناعة السينما.

كذب أبيض

كما فاز الفيلم الوثائقي "كذب أبيض"، للمخرجة أسماء المدير بجائزة أفضل إخراج، وتدور أحداث الفيلم حول قصة اكتشاف العلاقة والرابط بين أحداث احتجاجات الخبز في عام 1981 والحياة المعاصرة في المغرب من خلال التاريخ الشخصي للمخرجة.

مهرجان كان السينمائي

وداعًا جوليا

بينما نجح المخرج السوداني محمد كردفاني فى حصد جائزة الحرية عن فيلمه "وداعًا جوليا"، الذي يمثل أهمية كبرى لأنها المرة الأولى التي يتلقى فيها مهرجان كان مشاركة مخرج سوداني؛ وبالتالي فإنها المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم ومخرج من السودان.

وتعتبر هذه الجوائز شهادة صادقة على الجودة الاستثنائية والإبداع للصناع السينمائيين المدعومين من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتعكس التزام المهرجان بإبراز الأصوات التي لم تحظَ بالدعم الكافي مع تركيزها على جلب المواهب الجديدة للمشهد السينمائي على مستوى العالم.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي عن سعادته بهذا الانجاز قائلاً: "أهنئ الفائزين وفرق الإنتاج الخاصة بهم على هذه الإنجازات المتميزة، إننا سعداء للغاية لأن موهبتهم قد تم تقديرها في مهرجان دولي وعالمي كمهرجان كان السينمائي".

وأضاف: "تُظهر هذه النجاحات في مهرجان كان مدى الإمكانات الهائلة والمواهب في المنطقة، ونتطلع لمضاعفة جهودنا لدعم الأصوات الجديدة ".

وكان فاز الفيلم القصير "عيسى" أو "أعدك بالفردوس"، للمخرج مراد مصطفى بجائزة الجمهور خلال منافسته في مسابقة أسبوع النقاد، وذلك بعد يومين من حصوله على جائزة الرايل الذهبية في نفس المسابقة وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

كما اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 15 وحتى 24 نوفمبر هذا العام.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

أبطال فيلم عيسى

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، إنتاج مشترك ما بين شركتي ريد ستار و بونانزا وسي سينما وشيفت برودكشن وفيلم كيلينك وقاع ٢٣ ، ومن إخراج مراد مصطفى.