7 أشخاص معرضون للإصابة بضربات الشمس .. أطباء يحذرون

كشف الأطباء عن الفئات الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بـ ضربات الشمس والأمراض المرتبطة بالحرارة وهم كبار السن والرضع والأطفال الصغار، بالإضافة إلى مرضي السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو السمنة.

أشخاص معرضون للإصابة بضربات الشمس

ووفقاً لما نشره موقع "ميديكال إكسبريس" الطبي، يُصاب الأشخاص بضربة الشمس عندما تكون الشمس عمودية خاصة خلال فصل الصيف، وتشمل أعراضها ارتفاع درجة الحرارة مثل الإنهاك الحرارى أو ضربة الشمس.

أشخاص معرضون للإصابة بضربات الشمس

وفي هذا الصدد، يوصي أخصائي برنامج فى وحدة صحة الأسرة والمجتمع بمركز Texas A&M AgriLife Extension Service Health، الجميع، خاصًة إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، أن يكونوا على دراية بأعراض الإجهاد الحرارى، خاصة الإرهاق الحراري وضربة الشمس.

كما عرفت طبيبة مختصة مفهوم الانهاك الحراري، بأن الجسم يسخن بشكل طبيعي أثناء النشاط البدني، ولكنه يحافظ على برودة نفسه عن طريق التعرق، ومع ذلك، فى حالات الحرارة الشديدة والرطوبة المرتفعة تزيد حرارة الجسم بشكل أسرع من التعرق من أجل الحفاظ على درجة الحرارة فى المعدل الطبيعي.

وتشمل أعراض الإنهاك الحراري (التعب أو الضعف، والصداع، والدوخة، وجلد بارد، ونبض سريع وضعيف، وتنفس سريع، والتعرق الشديد، والغثيان، وتشنجات العضلات).

وبحسب الأطباء، من الأفضل شرب الماء البارد، والانتقال إلى منطقة أكثر برودة، وفك الملابس ووضع قطعة قماش مبللة أو ضغطًا باردًا على المناطق الرئيسية من الجسم، مثل الجبهة والرقبة والإبط لمعالجة الإرهاق الحراري.

وفيما يلي أبرز أعراض الإصابة بضربة الشمس...

1- الصداع

2- الضعف

3- الارتباك

4- الدوخة

5- كلام غير واضح

6- سخونة الجلد أو احمراره

7- نبض سريع وقوي

8- غثيان

9- التقيؤ

10- فقدان الوعي.