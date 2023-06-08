أشخاص ممنوعة من أكل المشمش رغم فوائده.. أخصائية أمراض باطنية تحذر

أوصت أخصائية أمراض باطنية، بضرورة عدم الإفراط في تناول المشمش، فعلى الرغم من فوائده الصحية المتعددة، إلا أنه لا ينصح بتناول أكثر من 200-300 جرام من هذه الفاكهة في اليوم.

أضرار الإفراط في تناول المشمش

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أوضحت الأخصائية أن مظهر المشمش يشير إلى جودته، فمثلاً يجب أن يكون لونه متجانسًا، وقد تكون هناك بقع حمراء او صفراء، ويجب أن تكون الثمار مرنة وليس طرية جدًا أو صلبة.

أضرار الإفراط في تناول المشمش

وأشارت الطبيبة إلى أن ثمار المشمش الطازجة والمجففة تحتوي على مواد مفيدة منها فيتامينات مجموعة B، C، E، K، و حمض النيكوتين، والعناصر المعدنية المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد، اليود ، الفوسفور، و الأحماض العضوية: الستريك، السكسينيك، الماليك، كما يحتوي على الجلوكوز والسكروز والفركتوز والعفص والبكتين والفلافونويد والألياف الغذائية.

ويساعد المشمش على تطبيع عمل الأمعاء ويحسن عملية إنتاج الدم ويقوي جدران الأوعية الدموية وله تأثير منشط ومضاد للأكسدة، وتناول 100 جرام من المشمش يوفر 70 % من حاجة الجسم اليومية من البوتاسيوم.

وبحسب نصائح أخصائية الباطنة، يجب الامتناع عن تناول المشمش، في حالة وجود رد فعل تحسسي، قرحة المعدة، التهاب المعدة والأمعاء، كما لا ينصح بتناوله في حالة وجود أمراض الغدد الصماء مثل أمراض الغدة الدرقية وداء السكري، وأمراض الكلى والقلب.

وأضافت الأخصائية أن المشمش يستخدم على نطاق واسع في الطب ومستخضرات التجميل، مع العلم أن لبعضه مذاق مر سببه مادة أميغدالين وهي مصدر حمض الهيدروسيانيك (سم عضوي)، متابعة: "إذا تم تناولها بكميات كبيرة ، قد تسبب التسمم ، لذلك إذا صادفت حبة ذات طعم مر واضح، فمن الأفضل عدم تناولها".

وبالطبع يمكن تناول حبوب المشمش ولكن بكمية محدودة جدا 2-3 حبة في كل مرة، وتحتوي هذه الحبوب في تركيبها على مواد مفيدة مثل فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية وبفضل ذلك لها خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، وشددت الأخصائية على أنه لا ينصح بتناول حبوب المشمش في حالة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، وكذلك الأطفال والنساء الحوامل.