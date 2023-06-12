مروة عبد المنعم تعيش معاناة حياتية .. طلاق وقلة شغل

تحدثت الفنانة مروة عبد المنعم عن استيائها من قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليها، بعد الأزمة التي تعرضت إليها قبل سنوات بتهمة قتل خادمتها، بالرغم من حصولها في هذة القضية على حكم بالبراءة.

مروة عبد المنعم

وقالت مروة عبد المنعم، خلال لقاء تلفزيوني لها في إحدى القنوات وعبرت عن حزنها وما حدث لها منذ عام 2016، ولم يعد يعرض عليها أية أعمال فنية، بعدما انطلقت خلال مسيرتها إلي ما يقرب من 100 عمل فني مميز لها.

مروة عبد المنعم " الإعلام المصري لم يسلّط الضوء على الحكم بالبراءة في قضيتي"

أضافت مروة عبد المنعم قائلة :"إلى أن الأمر حدث بعد اتهامها في قضية مقتل خادمتها، لكن رغم حصولها على حكم بالبراءة في النهاية، إلا أن التعامل معها لم يتغير منذ ذلك الوقت، عبرت في حديثها عن أن الإعلام المصري لم يسلّط الضوء على الحكم بالبراءة بالقدر الذي ركز فيه على اتهامها بالقتل".

مروة عبد المنعم

مروة عبد المنعم قررت التخلي عن الفيلا وسكنت في شقة بالإيجار

أشارت مروة عبد المنعم في حديثها عن الظروف الصعبة التي مرت بها، :"إذ تسبب انفصالها عن زوجها في زيادة الأعباء عليها، بعد أن قررت التخلي عن الفيلا الخاصة بها، وذهبت للإقامة في شقة بالإيجار، من أجل تربية ابنتها".

مروة عبد المنعم

مروة عبد المنعم "أنا أفشل واحدة تكلم المخرجين عشان الشغل"

أكملت مروة عبد المنعم حديثها:" كلمت دكتور أشرف زكي عشان أشتغل، وأنا أفشل واحدة تكلم المخرجين عشان الشغل، وفيديوهات التيك توك ساعدني بأن الناس تفتكرني ودا كان هدفي".

مروة عبد المنعم

مروة عبدالمنعم " تضامنت مع الفنانة مريهان حسين لما أعلنت اعتزالها"

وأكدت مروة عبد المنعم قائلة:" أنا مفكرتش في الاعتزال أنا بحب الفن جدا، ولما بدأت مش بتطلب درست فن، وعملت مسرح، ومحتوى على السوشيال ميديا وأنا جوايا حالة إبداع لازم تطلع، وأنا حاسة بعدم التقدير عشان كدا تضامنت مع الفنانة مريهان حسين لما أعلنت اعتزالها".

مروة عبد المنعم

وتابعت مروة عبد المنعم:"معنديش رفاهية الانهيار قائلة:" أنا معنديش رفاهية الانهيار، ودا لوحده بيتعب أوي، أنا لما بحب أعيط مش بعيط في بيتي لأن فيه مراقبة من عيالي، فبقولهم أنا نازلة أجيب حاجة وأركب عربيتي وأمشي في الشارع وأقعد اصرخ وأعيط، وأرجع".

أكملت مروة عبد المنعم:"أنا مشكلتي بدأت من بعد الثورة، مبقاش فيه إقبال على الشغل، ومعرفش إيه السبب، وطلاقي كان أصعب من قضية البنت اللي كانت شغالة عندي وماتت، في القضية حسيت بظلم واتهام الناس ليا من غير ما يفهموا الموضوع، ولما حصل دا سيبت فيلتي وروحت شقة إيجار، وبعدها حصل الانفصال".

مروة عبد المنعم

مروة عبدالمنعم تعبر عن ضيقتها "بسبب دعاء البعض عليها بأن تلقى نفس مصير خادمتها"

وأكدت عن ضيقها من التعليقات السلبية التي تتلقاها بعد نشر مقاطع فيديو تجمعها بابنتها، بسبب دعاء البعض عليها وعلى ابنتها، كي تلقى نفس مصير خادمتها، وهو ما يعني أن البعض ما زال يجهل أنها حصلت على البراءة في هذه القضية، مشيرة عن شعورها بالآسي لكونها لم تعد تتلقى عروض للمشاركة في أعمال فنية، مؤكدة أنها لا تعلم السبب وراء ذلك.