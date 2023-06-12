اقرأ غدًا بالوفد.. مدبولي: تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مدبولي: تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية للمساهمة في خفض أسعار اللحوم".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

بقيمة 1.5 مليار دولار خلال فبراير الماضي.. أول إصدار مصري للصكوك السيادية "الأفضل" في 2023 وفقا لمؤسسة "gfc"

"مدبولي": تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية

للمساهمة في خفض أسعار اللحوم.. الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف ذرة وصويا بـ 100 مليون دولار

الاحتفالات تجتاح الأهلي عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

الرئيس السيسي يهنيء القلعة الحمراء والخطيب يشيد بالجماهير

مطار القاهرة يستقبل بعثة النادي الأهلي بعد التتويج باللقب الإفريقي

ضبط 3 حالات غش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة الهدوء يسيطر على اللجان.. واستبعاد ملاحظين وإحالة آخرين للتحقيق

"الوزراء" يحذر من روابط إلكترونية تزعم صرف 8500 جنيه إعانة لكل مواطن

نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد

مطار القاهرة يستقبل بعثة النادي الأهلي بعد التتويج باللقب الإفريقي

السودان يدخل نفق الحرب الأهلية والاتحاد الإفريقي يحذر من انهيار الدولة

3 آلاف قتيل ومصاب في دارفور و"الدعم السريع" يواصل سياسة الأرض المحروقة