عاجل
نائب وزير خارجية الأرجنتين يزور مصر .. جولة مشاورات سياسية جديدة توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة لتقييم موقف نقل مقابر السيدة نفيسة
الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

صدور حكم فرنسي باسترداد مصر جداريتين أثريتين "سابقة قضائية"

علاء يوسف سفير مصر
علاء يوسف سفير مصر لدى باريس

نظمت السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، احتفالية استرداد الدولة المصرية جداريتين أثريتين في إحدى القضايا الدولية الهامة لنهب وتهريب الآثار.

احتفالية استرداد الدولة المصرية جداريتين أثريتين

txt

فرنسا.. ماكرون يتوجه إلى آنسي لمساندة ضحايا حادث الطعن

txt

فرنسا تكشف تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم الطعن في آنسي

وعلق علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن عملية استرداد مصر لقطعتين أثريتين، معربًا عن سعادته بعد أن قضت المحكمة الفرنسية فى أكتوبر الماضى بإعادتهما لمصر بعد ثبوت نهبهما وتهريبهما منها.

النائب العام المستشار حماده الصاوي ووفد رفيع المستوى

وأشار إلى أن هذا الحكم الذيت أصدرته المحكمة الفرنسية باسترداد مصر لقطعتين أثريتين يقر القانون المصرى رقم 117 لسنة 1983 الخاص بالحفاظ على التراث والآثار المصرية فى سابقة قضائية، موضحًا أنه يعيش سعادة بالغة بصدور هذا الحكم من محكمة فرنسية، وهو أمر غاية فى الأهمية، و ذلك حسبما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس اليوم الاثنين.

 

وأوضح أن هذا القرار الذي أصدرته محكمة فرنسا يمثل سابقة قانونية يمكن الاستناد عليها بعد ذلك فى قضايا اخرى سواء فى فرنسا أو فى غيرها، كاشفًا عن أمله فى استمرار هذا التعاون بين مصر وفرنسا وتعزيزه فى المرحلة القادمة.

وأضاف أنه لمس اليوم إرادة قوية من الجانب المصري والفرنسي لدفع وتعزيز هذا التعاون فى كل المجالات، مؤكدًا أن هناك تنسيق دائم ومتابعة لكل الموضوعات القضائية الخاصة بالتعاون بين البلدين، والتي تتم مع مكتب النائب العام. 

وحضر السفير يوسف، حفل أقيم لتسليم القطعتين الأثريتين، اللتين تعرضتا للنهب من موقع "تبة الجيش" الأثرى بسقارة، واللتين حكمت المحكمة الفرنسية فى أكتوبر الماضى بإعادتهما إلى مصر، بمقر السفارة بباريس، وجاء بحضور النائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوى، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة.

وفي نفس السياق، كانت بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية برئاسة عالم الآثار المصرية الفرنسي/ فاسييل دوبرييف قد اكتشفت في عام 2001 جبانة يزيد عمرها على أربعة آلاف ومائتي عام بموقع “تبة الجيش” جنوب منطقة سقارة بمحافظة الجيزة، تضم مقابر لأبرز كهنة الدولة المصرية القديمة، ومنها مقبرة الكاهن "هاو نفر" أحد نبلاء القصر الملكي للملك “بيبي الأول” ثالث ملوك الأسرة السادسة، ثم بعد توقفها مع نهاية موسم الحفائر لعدة أشهر وعودتها للعمل مرة أخرى في أكتوبر 2002.

مواد متعلقة

النائب العام يشهد إجراءات استرداد جداريتين أثريتين في قضية دولية لنهب وتهريب الآثار بفرنسا

الجالية المصرية في أمريكا تنظم حلقة نقاشية هامة عن الأثار

المنيا تتابع إزالة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ

تأجيل إعادة محاكمة 12 متهمًا بتهريب الآثار

معاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنشاه

ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى البساتين
الجريدة الورقية