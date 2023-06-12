كريم محمود عبدالعزيز يروج لـ "بيت الروبي"

طرح الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد “بيت الروبي”، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وعلق كريم عبدالعزيز على الأغنية الدعائية للفيلم، وكتب:" سمع هُس، بيت الروبي ٢١/٦ في كل السينمات ".

فيلم بيت الروبي، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد.

فيلم بيت الروبي

تدور أحداث الفيلم حول يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

ويشار إلى أن يجسد الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نور دور الزوجين، بينما يجسد الفنان كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر.

فيلم بيت الروبي

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبدالعزيز، فيلم “شلبي”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يعمل لدى ملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، ويساعده في تحقيق حلمه عدد من أصدقائه ويتخلل الأحداث مواقف كوميدية.

فيلم شلبي بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وعدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم روبي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد رضوان، ويُعد الفيلم التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي.

فيلم بيت الروبي

كما عرض له آخيرًا مسلسل “البيت بيتي”، وتدور قصة المسلسل حول بينو (مصطفى خاطر) الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده. وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه كريم (محمد محمود عبد العزيز) وشيرين (إيمان الشريف)، ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله.

بيت الروبي

وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة كاراكيري (كريم محمود عبد العزيز)، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته أحلام (ميرنا جميل) وولدهما زيزو.

بيت الروبي

نبذة عن الفنان كريم محمود عبدالعزيز

ممثل مصري. ظهر للمرة الأولى سينمائيًا في الطفولة من خلال فيلم (البحر بيضحك ليه)، ومنذ عام 2000، بدأ المشاركة في بطولة عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، فقدم من الأفلام (بحر النجوم، ساعة ونص، جوازة ميري، عش البلبل، عمر وسلوى)، وقدم للتلفزيون مسلسلات (محمود المصري، باب الخلق، جبل الحلال).