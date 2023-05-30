كريم عبدالعزيز يدخل لوكيشن "على باب العمارة" مع بيتر ميمي

بدأ المخرج بيتر ميمي تصوير فيلمه الجديد “على باب العمارة” بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يشهد عيد الأضحى المقبل نشاطًا واسعًا في السينمات، ومن المقرر عرض 8 أفلام دفعةً واحدة، ويفاجئ النجمان كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز جمهورهما بمشاركتهما في عمل واحد بعد فيلم “كيرة والجن”، وهو فيلم "بيت الروبي".

فيلم بيت الروبي

ويضم فيلم "بيت الروبي" مجموعة من الفنانين اللامعين، فهو من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، ويشاركهم نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل بيت الروبي

ويعد الفيلم التعاون الرابع بينهما، حيث شارك كريم محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز سويًا في مسلسل "الاختيار" وقدما سويًا ملحمة مهمة في تسطير التاريخ للأجيال الصغيرة، وشارك في بطولته كل من أحد العوضى، سارة عادل، احمد فؤاد سليم، محمود حافظ، وآخرون، إخراج بيتر ميمى.

وظهر كريم محمود عبد العزيز ضيف شرف في فيلم "كيرة والجن" والذى حقق رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر السينمائى محققاً 105 مليون جنيه، وشارك في بطولته كلا من النجم احمد عز، وهند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتى، رزان جمال، واخرون، إخراج مروتان حامد، وإنتاج سينرجى فيلمز.

ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة (كريم عبد العزيز) ،وعبدالقادر الجن ( أحمد عز)، ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

فيلم أبو نسب ينفاس "بيت الروبي"

كما ينافس أمام كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز في شباك تذاكر موسم عيد الأضحى الفنان محمد عادل إمام بفيلمه الجديد "أبو نسب"، والذي يشاركه في البطولة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

فيلم "تاج"

وينافس أيضا الفنان تامر حسني في موسم عيد الأضحى بفيلم «تاج»، والذي يضم عددا كبيرا من الفنانين من بينهم دينا الشربيني وساندي وهالة فاخر ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.