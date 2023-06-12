برنامج "ابتعاث الفضاء" يستقبل الطلبات الجديدة

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء، ويستهدف هذا البرنامج الخاص بـ ابتعاث الفضاء الطلبة الراغبين في التأهيل لمرحلة البكالوريوس.

السعودية تفتح باب التقديم لبرنامج ابتعاث الفضاء

وكشف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن التفاصيل الكاملة بخصوص فتح باب التقديم لبرنامج الابتعاث، ويستهدف تأهيل الطلبة لمرحلة البكالوريوس من خلال الدارسة في جامعة "جورجيا تك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

وأشار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إلى أن الدراسة ستبدأ في أغسطس المقبل، وتستمر لمدة 9 أشهر، فيما تمتد فترة التقديم من 11 – 30 يونيو الجاري.

وحدد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، في وقت سابق، مجموعة من متطلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث على تخصصات الفضاء، والتي تشمل:

ــ معدل الثانوية العامة

ــ اختبار القدرات، واختباراً تحصيلياً

ــ اختبار الكفاءات اللغوية (TOEFL – IELTS – STEP)، والاختبارات المعيارية (SAT)

ــ الجوائز الدولية التي حصل عليها المتقدم، والأبحاث العلمية المنشورة.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

ويتضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين “ ابتعاث الفضاء” 4 مسارات مختلفة وهي: مسار "الرواد"، ومسار "البحث والتطوير"، وكذلك مسار "إمداد"، ومسار "واعد"، ولكن أتيح هذا العام التقديم عبر 3 مسارات مختلفة وهي "الرواد، والبحث والتطوير، وإمداد".

ويحتوي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، التي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يعمل برنامج خادم الحرمين للابتعاث على تحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات

برنامج خادم الحرمين الشريفين ابتعاث الفضاء

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لم يقف عند هذا الحد بل يدعم أيضًا التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي".

شروط وضوابط برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

توفر البوابة الإلكترونية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، شروط وضوابط الابتعاث للعام الأكاديمي 2023/ 2024 بحيث يمكن لراغبي الابتعاث الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية المتوفرة، وكذلك التخصصات المتاحة.

وتاتي نسخة هذا البرنامج ضمن استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.