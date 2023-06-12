مسنة تفزع معزيها في جنازتها ( فيديو )

عادت من الموت، بهذه الكلمات وصف رجل من الإكوادور موقف عاشه وهو يستعد لدفن والدته المسنة، إذ به يتفاجئ وهي تتنفس وتعود للحياة من جديد وهي في التابوت.

عائدة من الموت

علم الابن أن والدته على قيد الحياة، بعدما أخبره أحد الأشخاص المتواجدين خلال مراسم جنائزية، بصوت امرأة تتنفس داخل النعش، وقال الابن لوسائل الإعلام، إن والدته "عائدة من الموت".

تم إسعافها داخل النعش

انتشر فيديو الأم العائدة من الموت على تويتر، والتي تدعى بيلا مونتويا البالغة 76 عاماً، بينما هي ممددة داخل النعش المفتوح وتتنفس بصعوبة، وبجانبها رجال الإسعاف لمساعدتها.

🇪🇨 | La mujer de la tercera edad, de nombre Bella Montoya, fue dada por muerta en el hospital de Babahoyo.



Se la entregaron a su hijo al medio día para que realizara el velorio, pero horas más tarde se dieron cuenta que aún estaba viva. pic.twitter.com/gI8Dm3M4gK — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

وأوضح ابنها خيلبرت بالبران، في مقطع فيديو آخر، أن والدته كانت تضرب بيدها اليسرى جوانب النعش ويدها ترتعش.

صحتها مستقرة

وأشار الابن إلى أن والدته، موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، وقلبها مستقر، وضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه.

🇪🇨 | Así fue el traslado de nuevo de la señora al hospital luego de haber sido declarada muerta. pic.twitter.com/xLsq7K5bn9 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

وزارة الصحة تحقق

وكان أعلن وفاة مونتويا الجمعة في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غرب البلاد، بعد حالة اشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، وكانت تعاني من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها.

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها بعد الحادثة، بتكليف لجنة فنية بتحليل هذه الحالة بعمق، وإقامة تدقيق طبي لتحديد المسؤولية عن شهادة الوفاة الخاطئة.