الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مسنة تفزع معزيها في جنازتها ( فيديو )

تابوت
تابوت

عادت من الموت، بهذه الكلمات وصف رجل من الإكوادور موقف عاشه وهو يستعد لدفن والدته المسنة، إذ به يتفاجئ وهي تتنفس وتعود للحياة من جديد وهي في التابوت.

 

عائدة من الموت

علم الابن أن والدته على قيد الحياة، بعدما أخبره أحد الأشخاص المتواجدين خلال مراسم جنائزية، بصوت امرأة تتنفس داخل النعش، وقال الابن لوسائل الإعلام، إن والدته "عائدة من الموت".

txt

موقف غريب لرجل صوبت بندقية إلى رأسه (فيديو)

txt

فتاة ليبية تُخطف في وضح النهار.. فيديو

تم إسعافها داخل النعش

انتشر فيديو الأم العائدة من الموت على تويتر، والتي تدعى بيلا مونتويا البالغة 76 عاماً، بينما هي ممددة داخل النعش المفتوح وتتنفس بصعوبة، وبجانبها رجال الإسعاف لمساعدتها.

وأوضح ابنها خيلبرت بالبران، في مقطع فيديو آخر، أن والدته كانت تضرب بيدها اليسرى جوانب النعش ويدها ترتعش.

 

صحتها مستقرة 

وأشار الابن إلى أن والدته، موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، وقلبها مستقر، وضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه.

وزارة الصحة تحقق

وكان أعلن وفاة مونتويا الجمعة في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غرب البلاد، بعد حالة اشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، وكانت تعاني من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها.

 

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها بعد الحادثة، بتكليف لجنة فنية بتحليل هذه الحالة بعمق، وإقامة تدقيق طبي لتحديد المسؤولية عن شهادة الوفاة الخاطئة.

 

 

مواد متعلقة

أسرار ظاهرة شمس منتصف الليل في صيف 2023

رسالة عاجلة من البابا فرانسيس لـ زيلينسكي

موقف غريب لرجل صوبت بندقية إلى رأسه (فيديو)

نقيب المحامين يتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بأكتوبر

وزير الري يبحث مع "الفاو" تنفيذ مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"

النواب يوافق على تخصيص أرض فضاء لنقابة المحامين بنبروه

فتاة ليبية تُخطف في وضح النهار.. فيديو

القرش الغدار.. هجوم يونيو يتكرر سنويًا والصيد الجائر متهم أول
الجريدة الورقية