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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موقف غريب لرجل صوبت بندقية إلى رأسه (فيديو)

صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو المتداول

"لا يمكنك قتل رجل ميت" وصف أطلق على رجل هو بطل مقطع فيديو متداول عبر تويتر، كان يجلس في حانة وقت تعرضها لحادث سطو مسلح، في أحد الدول الأجنبية، وكان رد فعل الرجل يوحي بأنه لا يأبه بالموت.

 

رغم فرار بعض الزبائن والبعض الآخر اختبأ أسفل طاولة البار، إلا أن رجل واحد تعامل مع المسلح بقلب بارد ولم يهتز له شعره من السلاح المصوب إلى وجهه، وهو رد فعل لفت أنظار كل من تابع الفيديو الذي صورته كاميرات الحانة.

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ويظهر في مقطع الفيديو ، رجل يحمل بندقية، ويوجهها للموجودين في الحانة وأمرهم برفع أيديهم وترك هواتفهم، والجلوس على الأرض أسفل الطاولة.

 

استجاب الموجودون في الحانة لأوامر الرجل، إلا أن رجل واحد لم يأبه وارتشف بعض من شرابه، وعندما حاول الرجل المسلح أخذ هاتفه منه، جذبه منه ولم يسمح له، ثم أشعل سيجاره بكل هدوء وكأنه لا يوجه أي خطر، وعندما لم يستطع المسلح التعامل مع شجاعته، قرر أن يسرق الحانة في هدوء وينصرف دون مواجهة مع رجل الحانة الشجاع.

وصف بعض المتابعين للفيديو، رجل الحانة قائلين : "لا يمكن قتل رجل هو ميت بالفعل" وآخرين قال أن الرجل سأم من الحياة فقرر مواجهة السارق المسلح بهذه الشجاعة واللامبالاة.

 

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