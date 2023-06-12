موقف غريب لرجل صوبت بندقية إلى رأسه (فيديو)

"لا يمكنك قتل رجل ميت" وصف أطلق على رجل هو بطل مقطع فيديو متداول عبر تويتر، كان يجلس في حانة وقت تعرضها لحادث سطو مسلح، في أحد الدول الأجنبية، وكان رد فعل الرجل يوحي بأنه لا يأبه بالموت.

رغم فرار بعض الزبائن والبعض الآخر اختبأ أسفل طاولة البار، إلا أن رجل واحد تعامل مع المسلح بقلب بارد ولم يهتز له شعره من السلاح المصوب إلى وجهه، وهو رد فعل لفت أنظار كل من تابع الفيديو الذي صورته كاميرات الحانة.

ويظهر في مقطع الفيديو ، رجل يحمل بندقية، ويوجهها للموجودين في الحانة وأمرهم برفع أيديهم وترك هواتفهم، والجلوس على الأرض أسفل الطاولة.

Who is dis guy? pic.twitter.com/hZzAVXr3na — Vicious Videos (@ViciousVideos) June 11, 2023

استجاب الموجودون في الحانة لأوامر الرجل، إلا أن رجل واحد لم يأبه وارتشف بعض من شرابه، وعندما حاول الرجل المسلح أخذ هاتفه منه، جذبه منه ولم يسمح له، ثم أشعل سيجاره بكل هدوء وكأنه لا يوجه أي خطر، وعندما لم يستطع المسلح التعامل مع شجاعته، قرر أن يسرق الحانة في هدوء وينصرف دون مواجهة مع رجل الحانة الشجاع.

وصف بعض المتابعين للفيديو، رجل الحانة قائلين : "لا يمكن قتل رجل هو ميت بالفعل" وآخرين قال أن الرجل سأم من الحياة فقرر مواجهة السارق المسلح بهذه الشجاعة واللامبالاة.