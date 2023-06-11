فتاة ليبية تُخطف في وضح النهار.. فيديو

خُطفت فتاة ليبية في وضح النهار، على يد مجموعة مسلحة، بينما كانت تسير على الطريق بجوار الساحل، في العاصمة الليبية طرابلس، ولم يتم الكشف عن مصير الفتاة أو المختطفين حتى الآن.

نشرت صفحة منصة ليبيا عبر فيسبوك، مقطع الفيديو يوثق لحظة خطف الفتاة حالة من القلق والفزع بين الأهالي، حيث يظهر شخصين ملثمين يقودون سيارة رباعية الدفع، قال ناشطون إنهم ينتمون لإحدى المجموعات المسلحة بالعاصمة طرابلس، واختطفوا فتاة من الطريق العام، بعد إجبارها بالقوة الدخول إلى السيارة.

وفي الفيديو ظهرت الفتاة وهي تمشي بمفردها على شاطئ البحر، قبل أن تقف سيارة بجانبها، وينزل منها أحد الملثمين ويأمرها بركوب السيارة، لكنها ترفض وتحاول الهروب للتخلص منه، إلا أن صديقه يلتحق به ويقتادانها بالقوة داخل السيارة، ثم يقوم أحدهم بالنزول لقيادة سيارتها التي كانت رابضة بالقرب منها، فيما كان العديد من المارة يتابعون المشهد.

أوضح بعض النشطاء، أن الحادثة وقعت في طريق الشط بطرابلس، وهو أحد أهم الطرقات الرئيسية والاستراتيجية بالعاصمة وأكثره انتشارا وتواجدا للقوات الأمنية.

أثار الفيديو جدلًا كبيرًا بين المتابعين، معربين عن استيائهم وقلقهم بشأن الأوضاع الأمنية الغير مستقرة، ولا تزال الميليشيات المسلّحة تتحكم فيها بقوة السلاح، مشيرين أن هذا الفيديو يسلط الضوء على الانتهاكات المتفشية في العاصمة طرابلس، وآخرون رجحوا ارتكاب الفتاة مخالفة قانونية استدعت اعتقالها، فيما لم تعلن السلطات الرسمية عن أية تفاصيل عن الحادثة.