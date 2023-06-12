إطلاق أول قافلة للتوعية بمناسك الحج بمطار القاهرة الدولي

بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر

اطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم أول قافلة للتوعية بمناسك الحج داخل مطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية للتوعية بمناسك الحج والعمرة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتكثيف جهود التوعية خاصة الموسمية منها.

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد: إن قوافل التوعية تعمل على استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام وتوعيتهم بمناسك الحج قبيل مغادرة أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة، وذلك في جميع المطارات والموانئ التي يسافر منها الحجاج؛ حيث قامت



وأشار الى ان القوافل التي تضم وعاظ وواعظات الأزهر قامت بالتوعية المباشرة داخل صالات المطار؛ حيث يتم تقسيم العمل حسب الرحلات المقرر انطلاقها على مدار ٢٤ ساعة طول فترة سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

أضاف عيّاد أن القوافل تركز على العديد من محاور التوعية من أهمها: فقه التيسير، وكيفية استغلال هذه الرحلة المباركة في طاعة الله، وبيان ضرورة الإخلاص في القول والعمل وأن ذلك من أهم أسباب قبول الحج، إضافة إلى شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه ومبطلاته، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه.



أوضح الأمين العام أن قوافل التوعية بمناسك الحج والعمرة تشهد مشاركة واعظات الأزهر الشريف بجانب الوعاظ؛ وذلك لما تمثله مشاركتهن من أهمية للسيدات قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة، وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك.



قام المجمع بإنتاج فيديوهات قصيرة لشرح المناسك بشكل مبسط وواقعي، يتم عرضها في صالات السفر داخل المطارات.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد أن التوعية بمناسك الحج أحد أهم المواسم الدينية التي يضع المجمع لها خطة استراتيجية دعوية في كل عام لتلبية الاحتياجات المعرفية للحجاج وتفصيل المناسك لهم بشكل ميسر وبيان محظورات كل نسك وفضائله.

مشيرًا إلى أن تلك الخطة تستهدف تواجد وعاظ وواعظات الأزهر بين حجاج بيت الله الحرام لتوعيتهم بمناسك الحج والعمرة من خلال شرح المناسك لهم بشكل جماعي، ثم التوضيح لكل فرد على حده في حالة احتياجه لمزيد من التوضيح.