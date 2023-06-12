حملة لرفع الإشغلات بنطاق حيِّ ثالث الإسماعيلية

قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بعمل حملة لإزالة التعديات ومعوقات الطريق العام والباعة الجائلين بالشارع التجاري وطريق صبري مبدى ومحيط ميدان فوكس.



حيث استهدفت الحملة إزالة كرفان بدون ترخيص بالمسطح الأخضر بالطريق التجاري، وإزالة شادر غير مرخص بمحيط ميدان فوكس كما تم التحفظ على ٣ موازين، ١١ عرق خشب فراشة، ٢ شمسية، ٢ علم دعاية، وتم تحرير ٥ محاضر وتم رفع كل مخلفات الاشغالات من الميدان والشوارع.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتصدي للمخالفين، والحفاظ على الشكل اللائق للمدينة وعلي الجانب الشعبي أشاد سكان حي ثالث بتحركات الوحدة المحلية لرفع الاشغالات والمتابعة المستمرة من إدارات الاشغالات والتعديات لمنع استيلاء بعض الافراد علي شوارع وميادين الحي والتصدي لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان عدم عودتهم مرة أخري.