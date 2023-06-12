رؤساء الاندية الجماهيرية بالممتاز تناقش التحديات

عقد ظهر اليوم رؤساء الأندية الجماهيرية بالدورى الممتاز اجتماعا عاجلا لمناقشة التحديات التي تواجه تلك الأندية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.

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وضم الاجتماع كامل ابوعلى رئيس النادي المصري ، واللواء ابوبكر الحديدي رئيس النادي الإسماعيلي ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، والمستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان.

وقرر المجتمعون عقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع القادم مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لوضع استراتيجية للنهوض بهذه الأندية.

الشباب والرياضة تؤكد قانونية لجنة الانضباط باتحاد الكرة

وأصدرت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا بشأن لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم. وجاء نص البيان كالآتي:



بالإشارة إلى ما أثير فى الكثير من وسائل الإعلام وما تضمنه ذلك من تساؤلات حول بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم المصرية، وباعتبار وزارة الشباب والرياضة هي المنظم للمنظومة الرياضية المصرية وما تتضمنه من مفردات عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب والاتحادات النوعية والكشفية وبيوت الشباب والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدنى والمنتديات فضلاً عن اطلاعها بتطوير البنية الرياضية التي هيأت الأجواء لاستضافة مصر لأكثر من 300 بطولة عالمية وقارية في أقل من 3 سنوات وإحراز أبطالنا لمراكز وميداليات عالمية غير مسبوقة ، ومن بين تلك الاختصاصات تأتي منظومة كرة القدم في المقدمة لما لها من أهمية اقتصادية و اجتماعية وجماهيرية كبيرة.



وفيما تضمنت تلك التساؤلات بعض الموضوعات المتعلقة بالاتحاد المصرى لكرة القدم والأندية الرياضية وهي جميعا هيئات رياضية تقع تحت طائلة رقابة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واشرافها على كافة أوجه نشاط وقرارات تلك الهيئات قانونياً ومالياً، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود توضيح ما يلي:



أولاً: بشأن مشروعية قرار تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم:

تؤكد اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحى الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصرى وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون اللعبة ....فى حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية.



وحيث أن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المنوط به تسيير كل الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة

رقم 3 من قانون الرياضة..

ومن هنا تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصرى باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط.



وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن قام الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). ردا على هذا الإجراء حيث أجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الإجراء.

ثانياً: قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم.



تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف وأن أي اعتراض او تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانوني يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)



وتهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون أى سند قانونى وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.

وتُوج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بطلا للأميرة السمراء، بعد هزيمة الواداد النغربي ايابا بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتعادل بهدف لكلا منهما فى لقاء العودة، ليعزز ألقابه القارية برصيد 11 لقب.

وكان الأهلي توقف عند 24 لقبا منذ تتويجه بلقب السوبر الأفريقي في ديسمبر 2021، بينما ابتعد ريال مدريد بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية والدولية، بعدما حصد لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي للموسم قبل الماضي 2021-2022، قبل أن يتوج بكأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

عاد الأهلى للتتويج بدوري الأبطال بعد الغياب عن النسخة الماضية، والتي كان فيها وصيفًا للوداد المغربي، ليعود اليوم ويفوز باللقب على نفس الفريق ويحصد اللقب الـ11 في تاريخه ليعزز صدارته كالاكثر تتويجًا باللقب بفارق 6 القاب عن الزمالك ومازيمبي.

شارك 29 لاعبًا في مشوار الأهلي نحو الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي في المباراة النهائية للبطولة.

ويتصدر القائمة كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم، وشاركا في كل مباريات البطولة أي في 14 مباراة، يليهما محمد هاني وأليو ديانج ومحمد شريف برصيد 13 مباراة لكل منهم، ثم محمد الشناوي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو 12 مباراة، وشارك حسين الشحات في 11 مباراة، وكل من مروان عطية ومحمود كهربا في 10 مباريات، وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في 9 مباريات، وعمرو السولية في 8 مباريات، وخالد عبد الفتاح في 6 مباريات، ورامي ربيعة في 5 مباريات، ومحمود متولي وأحمد قندوسي في 4 مباريات، وأحمد نبيل كوكا وشادي حسين في 3 مباريات، وعلي لطفي وأكرم توفيق وبرونو سافيو ومحمد أشرف في مباراتين، وشارك في مباراة واحدة كل من حسام حسن ورأفت خليل ومصطفى شوبير.