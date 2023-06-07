اتحاد الكرة يعلنها صريحة: "مفيش مشاركة في الدوري لأي نادي مديون"

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي، عن أن اتحاد الكرة المصري أعلن عن صدور نظام جديد يفرض بعدم مشاركة أي نادي في بطولة الدوري الا اذا حصل على رخصة نادي محترف.

وأوضح شبانة أن حصول الأندية على رخصة نادي محترف لن يحدث الا بانطباق الشروط التي أوضحتها الجبلاية والتي يأتي على رأسها ان لا يكون النادي مديونا او عليه أي شكاوي مالية.

وأكد شبانة قائلا : الاستثمار ونجاح أي رياضة يتطلب ان تنطبق ثوابت اللعبة مع مراعاة عدم التحايل ومواكبة التطور.

في السياق ذاته، ذكر الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر" على شعبي إف أم، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي طلب منسيد عبد الحفيظ مدير الكرة سرعة تغيير فندق اقامة القلعة الحمراء بالمغرب.

وأكمل شبانة أن الأسباب وراء تغيير فندق الاقامة من قبل كولر ترجع لكونه يعتبر معقلا لفريق الوداد مما قد يؤدي الى وقوع ازمات بسبب المشجعين او القيام بازعاج اللاعبين ليلا من خارج الفندق.

وأتم شبانة حديثه أن إدارة الفريق قامت على الفور بالتحرك سريعا لتلبية طلب المدير الفنب قبل السفر الى المغرب يوم الخميس المقبل.

الأهلي يستعد لموقعة العودة

يواصل الأهلي استعدادته للسفر لكازبلانكا من أجل مواجهة الوداد في العاشرة من مساء الأحد المقبل، في الموقعة التي يترقبها عشاق الفريقين في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، بأن يكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب.

وأسند مجلس إدارة الأهلي رئاسة بعثة الفريق لعضو مجلس الإدارة حسام غالي، والذي يقوم بمجهود كبير خلال الفترة الحالية لتلبية كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين وتنسيق كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي للسفر للمغرب على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة الإثنين المقبل، في الوقت الذي يرافق فيه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الفريق خلال فترة وجوده بدولة المغرب.