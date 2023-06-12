13 أغسطس استئناف أحمد رجب على حبسه شهرًا

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، حجز الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 13 أغسطس للحكم.

وكان المحامي أشرف فرحات وكيلًا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته، وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.

وأشار فرحات في دعواه إن المشكو في حقه الأول يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، واصفا نفسه بالإعلامي، استضاف من خلالها المعلن المشكو في حقه الثاني المحامي إبراهيم طنطاوي، شاهد النفي في قضية "مقتل شيماء جمال"، وتناولا الحياة الخاصة بالمجني عليها "واصفين إياها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع".

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، قضت بالإعدام شنقا على أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي.