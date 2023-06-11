روسيا مستعدون للنظر في مقترحات محايدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

قال السفير الروسي في فيينا، دميتري ليوبنسكي، إن الجانب الروسي مستعد للنظر في مقترحات محايدة وبناءة للوسطاء المحتملين لمحادثات السلام بشأن الصراع في أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال ليوبينسكي، في مقابلة مع صحيفة ”إكسبريس” النمساوية، إن "مسألة الوسطاء مهمة للغاية، لكنها من وجهة نظري ليست حاسمة... وبطبيعة الحال، نحن مستعدون للنظر في جميع المقترحات الصادقة والجادة والحيادية والمدروسة والبناءة التي يقدمها الوسطاء المحتملون. وهكذا، العديد من الأفكار للتسوية واردة في مقترحات أصدقائنا الصينيين”.

وأضاف أن “روسيا تقدر جهود تركيا في هذا الصدد، على سبيل المثال، بشأن "صفقة الحبوب"، ومبادرات السلام للدول الأفريقية، وكذلك استعداد الفاتيكان”.

وأوضح ليوبنسكي أنه "في الوقت نفسه، يمكن أن تصبح عملية السلام مكونًا مهمًا وحتى أفضل ساعة في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الناشئة.