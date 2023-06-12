روسيا تصد هجومًا أوكرانيًا قرب باخموت

أحبطت القوات الروسية، محاولة من قبل القوات الأوكرانية لإجراء عملية استطلاع لاختبار مدى جاهزية القوات الروسية في محور ليسيتشانسك، كما صدت هجوما في منطقة سوليدارو-أرتيوموفسك قرب باخموت.

وأكد متحدث باسم القوات الروسية أن قوات المدفعية التابعة لمجموعة الجنوب، دمرت خلال الاشتباك مواقع النار التابعة للجيش الأوكراني في منطقة بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا.

وأضاف أن القوات الروسية دمرت أيضًا مستودعًا للذخيرة في منطقة كراسنو غوروفكا، ومواقع للقوات الأوكرانية في منطقة كراسنوي، كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرات مسيرة أوكرانية.

الهجوم المضاد.. معارك ضارية

وأعلنت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا، الإثنين، أن قواتها تخوض معارك ضارية في بؤر قتالية محتدمة على الخطوط الأمامية، وقالت وزارة الدفاع إن جنودها حرروا قرى عدة من الاحتلال الروسي في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن اليوم الأول من الهجوم المضاد شهد نحو 25 معركة بالقرب من باخموت في شرق أوكرانيا وإلى الجنوب بالقرب من أفدييفكا ومارينكا، وهي بلدات تقع جميعا في منطقة دونيتسك، وكذلك بالقرب من بيلوهوريفكا في منطقة لوغانسك.

ونشرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، الاثنين، صورة تظهر جنودا يرفعون العلم الأوكراني فيما قالت إنها قرية ستوروجيف في دونيتسك، وشكرت أحد ألوية الجيش على تحرير القرية.

وقالت أوكرانيا، الأحد، إن قواتها أحرزت تقدما في 3 قرى في دونيتسك هي بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا. وتقع قرية ستوروجيف بين بلاهوداتني ونسكوتشني.

وأشار بعض المدونين العسكريين الروس البارزين إلى أنه بينما استولت القوات الأوكرانية على بلاهوداتني ونسكوتشني، استمر القتال من أجل ماكاريفكا.

وأعلن كل من الجانبين أن قواته كبدت الطرف الآخر خسائر فادحة في الأفراد والمعدات على مدى الأسبوع الماضي بينما كان الهجوم المضاد الأوكراني لا يزال في طور التجهيز.

خطوط الدفاع الروسية

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن أوكرانيا أخفقت في اختراق خطوط الدفاع الروسية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت عدة دبابات قتالية مهمة من طراز ليوبارد ومعدات أخرى تلقتها أوكرانيا من الغرب.

ومع التزام الصمت إلى حد كبير خلال الأسبوع الماضي فيم يتعلق بالهجوم المضاد، أعلن الجيش الأوكراني عن تحقيق نجاحات يومية في ساحة المعركة.

وقالت هيئة الأركان العامة الاثنين "خلال الأسبوع الماضي تكبد الغزاة الروس خسائر كبيرة في اتجاه باخموت".

وقال حاكم منطقة دونيتسك في أوكرانيا إن مدنيا واحدا قتل وأصيب اثنان بنيران روسية في منطقة أفدييفكا الأحد.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أن كييف ترغب في مناقشة تفاصيل "تحالف الطائرات" مع حلفائها في الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية المقرر في 15 يونيو حزيران في بروكسل.

ويدعو زيلينسكي منذ فترة طويلة إلى تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، وإلى تدريب الطيارين الأوكرانيين.

ونقل مركز الإعلام العسكري الأوكراني عن ريزنيكوف القول "فيهذه المرحلة، نتحدث عن تدريب الطيارين.. والفنيين والمهندسين لدينا.