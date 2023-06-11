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الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قليل البخت.. ثعبان يهبط من السماء على وجه رجل (فيديو)

ثعبان
ثعبان

تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو عن شخص من ولاية إلينوي الأمريكية، شاهد ثعبان ينزل من فتحة مروحة السقف، وظلت المراوح تصفعه عشرات المرات معتقداً أن هذه نهايتها، إلا أنه من سوء حظه طار الثعبان ليرتطم بوجهه.

ويظهر الرجل في مقطع الفيديو الذي نشره على تيك توك، وهو يشاهد الثعبان ويصوره فيديو، وبعدما التف الثعبان حول المروحة، اقتربت رأسه من أسلحة المروحة، وظلت تصفع الثعبان كثيرًا، وبعد لحظات طار في وجهه.

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علامات وجود ثعبان في المنزل

سماع أصوات غير طبيعية في المنزل قد يكون دليلًا على وجود الثعابين، ومع حلول فصل الشتاء و انخفاض درجات الحرارة ، تبحث الثعابين عن مكان دافئ؛ لتضع بيضها الخاص في أماكن دافئة.

وإذا وجدت ثعبان في حديقتك الخاصة بالمنزل، فبالتأكيد يُمكن أن يتواجد في المنزل، بالإضافة إلى أن الثعابين تحب البيئة الفوضوية غير المرتبة وغير النظيفة بجانب الأماكن  المظلمة والحشائش الكثيفة؛ لأنها توفر بيئة مناسبة للاختباء.

 

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