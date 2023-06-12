انطلاق فعاليات دورة "التسويق الإلكتروني لمنتجات المرأة فى المجتمعات الريفية"

انطلقت صباح اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 فعاليات دورة تدريبية حول "التسويق الإلكتروني لمنتجات المرأة فى المجتمعات الريفية فى عصر التحول الرقمى"، تعقدها منظمة المرأة العربية في الفترة من 12- 15 يونيو وذلك افتراضياً عبر تطبيق زووم.

افتتحت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدورة بالترحيب بالمشاركات ، وأوضحت أن المنظمة تستهدف بالشكل الأكبر تكثيف الجهود من أجل انخراط أعداد أكبر من النساء في الحياة الاقتصادية، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال التركيز على بناء وتعزيز قدرات النساء. ولفتت أن نسبة مشاركة المرأة العربية في الاقتصاد تعتبر نسبة قليلة نسبيا بما يؤثر سلبًا على أوضاع المرأة والأسرة، والدخل القومي، وعلى الأمن الغذائي المحلي .

وأكدت المديرة العامة للمنظمة أن النساء لابد أن يكنّ أكثر نشاطاً في الحياة الاقتصادية ولابد من دعم وتنمية قدراتهن ومهاراتهن.

وأضافت أن الحياة الاقتصادية في الريف قائمة على عمل النساء كما الرجال لكن عمل النساء في الغالب لا يتم احتسابه اقتصاديا لأنهن يعملن بشكل تقليدي في الزراعة في إطار الأسرة ولا يتقاضين أجوراً ولسن محميات ولا يستفيدن بأية مزايا تتعلق بالعمل المأجور، وأن القطاع الاقتصادي الهامشي بوجه عام لا ينتظم تحت مظلة قانونية حقوقية تحمي العاملين والعاملات فيه، لذلك تعمل النساء بشكل واسع في القطاع الاقتصادي الريفي ، بخلاف النسبة المحدودة لمشاركتهن في الحياة الاقتصادية والتي لا تتخطى 22% كمعدل متوسط في المنطقة العربية ويعتبر من أدنى المتوسطات العالمية.

وأكدت الأستاذة الدكتورة كيوان أن المنظمة تسعى في هذه المرحلة إلى تزويد النساء بمهارات تسمح لهن بتطوير العمل الذي يقمن به من أجل أن يكون له إنتاجية ومردود أكبر على النساء وعلى أسرهن وعلى الإنتاج القومي. وتركز هذه الدورة على تنمية القدرات في مجال التسويق الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة التي تعمل بها النساء.واشارت إلى أن النساء صاحبات المشروعات الصغيرة يواجهن مشكلتين؛ الأولى هي إيجاد التمويل والقروض وتيسييرها، والثانية هي التسويق، وهنا يجب استغلال التقدم التكنولوجي واستعماله وتسخيره لخدمة قضايا المرأة، لذلك تطمح الدورة لتحقيق هدفين، الأول هو تنمية قدرات النساء في مجال التسويق، والثاني هو تعزيز استخدام التقدم التكنولوجي في مجال العمل الاقتصادي الذي تزاوله النساء، وذلك لتحقيق قفزات نوعية في مجال العمل.

ووجهت سيادتها كل الشكر لفريق التدريب، وكذلك للمشاركات والمشاركين في الدورة، مؤكدة أن هذه الدورة هي حلقة من حلقات ستواصلها المنظمة دعماً للنساء وتمكيناً لهن في مجال المهارات التكنولوجية.

من جهتها، بدأت الأستاذة الدكتورة مرفت صدقي رئيسة بحوث قسم المرأة الريفية معهد الإرشاد – مركز البحوث الزراعية، كلمتها بالتعريف بالدورة وهدفها في تمكين النساء في المنطقة العربية في ظل التحول الرقمي.

وبينت أن عنوان الدورة دال على العديد من الموضوعات المهمة وهي التمكين، والمرأة الريفية، والتنمية الريفية، والمجتمعات الريفية، وأهداف التنمية المستدمة 2030 ، وكذلك التسويق الالكتروني الذي يعد أحد العقبات التي تواجه النساء لتسويق منتجاتهن.

وأشارت إلى أن هذه الدورة تستهدف احدى الفئات المهمشة مجتمعيا وهي النساء في المجتمعات الريفية. وأن موضوعها يتعلق بحاجات وأدوار النوع الاجتماعي سعيا إلى إعادة التوازن فيما بين الرجال والنساء على مستوى الأسرة وعلى مستوى المشاركة العامة.

كما وجهت جزيل الشكر للمنظمة والأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة على تبني مثل هذه الدورات الممكنة للنساء على أرض الواقع.

هذا وتستهدف الدورة السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة من عدة دول عربية هي الأردن، وتونس، والجزائر، ولبنان، ومصر، وفلسطين، والعراق، وعمان، والسودان، والمغرب، ويقوم بالتدريب فيها الدكتورة مرفت صدقى، أستاذة دكتورة (رئيسة بحوث) قسم المرأة الريفية معهد الإرشاد - مركز البحوث الزراعية - جمهورية مصر العربية، والمهندس ياسر غلاب، مدرب معتمد فى مجال التسويق الإلكتروني، والدكتورة هيفاء ياسين، دكتوراه فى مجال الاقتصاد الزراعي.