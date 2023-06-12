مصر قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية

في مؤتمر الصناعات الغذائية السنوي:

كشف المؤتمر السنوي للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية ساهم خلال العام الماضي بنحو 24.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، و14% من اجمالي الصادرات و23.3٪ من حجم العمالة، فيما بلغ حجم استثمارات القطاع 500 مليار جنيه.

وأوضح المؤتمر الذي نظمته اليوم الإثنين غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن قطاع الغذاء يوفر نحو 80 لف وظيفة سنويا.

وأشار المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن القطاع قادر على تجاوز المرحلة الحالية الصعبة عن طريق الاستثمار والتصنيع والاستدامة، موضحا أن المواطن لم يشعر بأزمة كورونا نتيجة حرص المصانع على تلبية احتيجات الأسواق بالمعدلات الطبيعية.

وأكد التزام الغرفة وحرصها على تطوير وتنمية قطاع الصناعات الغذائية واستدامة العملية الإنتاجية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن استراتيجية الغرفة تركزت العام الماضي على عدة محاور أهمها البناء المؤسسي من خلال جهاز إداري قوي متواكب مع عصر الرقمنة. أضاف مؤكداً أنه سيتم الانتهاء الكامل من مشروعات رقمنة جميع خدمات الغرفة خلال الشهرين المقبلين.

وأكد أن الغرفة تواجدت في أصعب الظروف ولها مواقف مشرفة في السنوات الماضية بداية من المرور بثورتين ولم يحدث أي نقص في الغذاء، كما استمرت العملية الإنتاجية دون توقف في اسوء الظروف وفي عز الأزمات.

وأشاد الجزايرلي بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلي أن الغرفة شاركت في جميع اللوائح التي اصدرتها الهيئة ومنها لائحة المبيدات والميكروبيولوجي والعقاقير.

واكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وفي مجال زيادة الصادرات بالثقة في القطاع الخاص وبتطبيق آليات السوق الحر والتي من أهمها وجود سعر واحد للعملة وتوحيد الجهود لخلق فرص العمل وبناء مستقبل أفضل.

من جانبها أكدت رنا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المؤتمر الثاني للغرفة سوف يصدر عنه توصيات هامة من الجلسات المتخصصة، منها توحيد كافة التشريعات السارية واصدار قانون الغذاء الموحد دعما للاستثمار وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الأسواق، وتحديد احتياجات الصناعة والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات بالإضافة إلى جلسة حول تطبيق نظم الرقابة علي المنشآت علي أسس ومبادئ تحليل المخاطر.