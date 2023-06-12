محافظ الشرقية يشهد تسليم أجهزة ومعدات طبية مقدمة من لجنة مصر العطاء

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، تسليم أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية، مقدمه من لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، لمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية.

يأتي ذلك في اطار التعاون المشترك بين نقابة الأطباء وقطاع الصحة بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمتردين على المركز، وذلك بضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور ايمن سالم عضو مجلس نقابة أطباء مصر، والدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية، والدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء، والدكتور احمد حسنين نقيب أطباء الجيزة، والمهندسة آيه حامد خبيرة التحول الرقمي بمركز معلومات مجلس الوزراء.

حرص المحافظ على تفقد المعدات المقدمة والتي تشمل ٢ سكينة ترقيع يدوية خاصة بالرقع الجلدية وجهاز Mesher خاص بالرقع الجلدية وجهاز صدمات كهربائية خاص بالعمليات الجراحية ومستلزمات طبية، مشيداً بدور مؤسسة مصر العطاء في دعم مركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية، وتزويده بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

أكد محافظ الشرقية ان الدولة تولي اهتماما بتطوير القطاع الصحي، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة، لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرض، مثمنا دور نقابة الأطباء في تطوير منظومة الخدمات في القطاع الصحي، والتي تعد شريكا اساسيا مع الجهاز التنفيذي لدعم مستشفيات المحافظة.

قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، شرحا تفصيلا عن مكونات المركز، والخدمات الطبية التي يقدمها، وتمت الإشارة الي أن المركز يسع لعدد ٥١ سرير، منهم ٦ أسرة رعاية مركزة، و ٣٥ سرير داخلي، و ٦ أسرة إفاقة، و ٤ أسرة استقبال، ويضم ٢ غرفة للعمليات الجراحية، ووحدة ليزر مزود بـ٣ أجهزة لعلاج آثار وندبات الحروق، وعلاج الشعيرات الدموية، والوحمات الدموية، وحبوب الشباب، وتقديم خدمات التجميل مثل عمليات نحت وتنسيق القوام، ويقدم المركز جميع الخدمات الطبية لمصابي الحروق، والجراحات التكميلية ما بعد الحروق، وجراحات اليد للمواطنين بالشرقية والمحافظات المجاورة.

تفقد محافظ الشرقية،قسم العناية المركزية، ووحدة الليزر والتجميل والتقني بالمرضى، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددا على إدارة المركز بحسن استقبالهم، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيا للجميع الشفاء العاجل.

وأوضح رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، أن زيارته اليوم لمركز ههيا للحروق تأتي للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية بالمركز، والتعرف علي الاحتياجات اللازمة لمساعدة المرضى على سرعة التعافي والإستشفاء من الحروق، مؤكداً كل الدعم والمساندة من المجلس لتطوير القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمرضى في كل مكان.