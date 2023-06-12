القائد الصغير بمركز جمال عبدالناصر الثقافي

تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، و الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية من خلال أجندة المركز عدد من الأنشطة والفاعليات خلال الإجازة الصيفية والتي تجمع في مجملها الترفيه مع التثقيف ، وتساعد على تنمية الإبداع لدى الناشئة وكذلك تهدف الى تطوير المهارات لدى الأطفال والشباب.

تأتي هذه الانشطة تماشياً مع استراتيجية وزارة الثقافة ؛ ومن الأنشطة المقدمة ،ورشة "القائد الصغير" وهي عبارة عن دورة تدريبية مصغرة للفئة العمرية من (11-15 سنة) تساعد في اعداد قادة المستقبل وتؤهلهم كي يكونوا مؤثرين في الحياة ويكونوا قادرين على التعامل الواعي مع ظروف الحياة المتغيرة التي تحيط بهم.

تحسين مهارة الكتابة والثقة بالنفس

وأوضحت مديرة المركز مى الشيخ أن هذه الورشة والتي يشرف عليها ويديرها الدكتور أحمد قاسم تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم القيادة وصفات القائد الناجح، ومن خلالها يساعد المتلقى على معرفة و بناء بعض المهارات منها مهارة فن التواصل والعمل مع المجموعات ،وكيفية التعامل مع الآخرين ،والتعرف على المشاعر وطرق التعامل معها ، وإدراك الأفكار والسلوكيات وكيفية الوصول إلى التفكير الإبداعي وحل المشكلات وكذلك التعرف على كيفية اتخاذ القرار، ومن خلال الورشة يمكنهم التعرف أيضاً على كيفية إدارة الوقت بشكل صحيح وتعريفهم على فوائد ادارة الوقت وأهمية ذلك في أداء المهمات والواجبات بشكل كامل وتحقيق الأهداف والوصول للنجاح.

كل ذلك بالتوازي مع تدريبهم من خلال الألعاب والمناقشات على توسيع الإدراك وعملية تنظيم المعلومات ـوتقديم الأسئلة وتحسين مهارة الكتابة، والثقة بالنفس وتوظيف التفكير في اتخاذ القرار.