أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس نجاح تنفيذ خدمة تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE بعد تزويدها من البارجة DILOS التابعة لشركة MINERVA بسعة 380 طن مازوت حيث إستغرقت عملية التموين 3 ساعات بميناء شرق بورسعيد ، وأن عملية تموين السفينة تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها حيث تم اتباع كافة إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن ، وأن تقديم خدمة تموين السفن بموانئ المنطقة يجعل مصر رائدة فى مجال الطاقة ويجذب الكثير من الخطوط الملاحية مما يعد انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن .

وقد أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد وبذلك تدخل خدمة تموين السفن العابرة بقناة السويس حيز التنفيذ لأول مرة بموانئ المنطقة الاقتصادية .. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية .

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس والبترول الإنتهاء من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء فى إطلاق هذه الخدمة من ميناء شرق بورسعيد بعد إصدار أول رخصتين لتموين السفن بالوقود لشركتى مينيروفا وبينونسيولا.