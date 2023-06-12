وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الإثنين: "إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني توفي في المستشفى بعد 4 أيام على دخوله مستشفى سان رافاييلو في ميلان، بعد معاناته من مضاعفات صحية".

ذكرت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" صباح الإثنين، أن حالة برلسكوني حرجة للغاية.

أرسل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني رسالة فيديو إلى حزب فورزا إيطاليا، في أول ظهور له منذ دخوله المستشفى قبل شهر، قائلًا إنه مستعد للعودة إلى العمل، وأنه لم يتوقف عن العمل أبدًا، حسبما قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

ظهر برلسكوني، 86 عامًا، مرتديًّا قميصًا وبدلة زرقاء اللون، جالسًا على مكتب وخلفه العلمان الإيطالي والأوروبي مع لافتة فورزا إيطاليا، قائلًا: "لم أتوقف أبدًا، ولا حتى في الأسابيع القليلة الماضية، لقد عملت على الهيكل الحزبي الجديد وأنا مستعد للعمل مرة أخرى وخوض نضالنا من أجل الحرية".

سجَّل برلسكوني الرسالة من غرفته في المستشفى بعد أن منع الأطباء والأقارب إطلاق سراحه خوفًا من أنه سيحاول حضور مؤتمر لمدة يومين لحزبه في ميلانو.

تم إدخال رئيس الوزراء الايطالى السابق أربع مرات إلى المستشفى في 5 إبريل وقضى ما يقرب من أسبوعين في العناية المركزة، مما أثار تكهنات بأن حياته في خطر.

من هو سيلفيو برلسكوني؟

ولد في 29 سبتمبر 1936. وبدأ حياته المهنية ببيع المكانس الكهربائية، كما اشتهر بالغناء في الملاهي الليلية وعلى متن السفن السياحية.

تخرج من كلية الحقوق عام 1961 ثم أسس شركة اديلنورد للإنشاءات، إذْ اشتهر كمتعهد لبناء المساكن في مسقط رأسه بمدينة ميلانو.

بعد عشر سنوات، أسس شركة محلية لتجهيزات القنوات التلفزيونية، تحولت في ما بعد إلى أكبر إمبراطورية إعلامية في ايطاليا، والتي باتت تعرف باسم (ميدياست).

تجمع الشركة القابضة الضخمة الخاصة به تحت مظلتها ميدياست وأكبر دار نشر في إيطاليا وجريدة يومية ونادي ميلانو فضلًا عن عشرات الشركات الأخرى.

تسيطر شركته الاستثمارية على أكبر ثلاث محطات تلفزيونية خاصة في البلاد، فضلًا عن أنه كرئيس للوزراء كان مسئولًا عن تعيين مديري القنوات العامة الثلاث في البلاد.