مصرع مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات القطار بقنا

لقي مراقب ثانوية عامة مصرعه، اليوم الاثنين، فى أول أيام إنطلاق امتحانات الثانوية العامة، أسفل عجلات القطار في محطة فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات القطار فى مركز فرشوط بقنا.

وبالفحص تبين مصرع "عزت فاروق اسكندر ، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات القطار أثناء توجهه للإمتحانات في محطة فرشوط بقنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.