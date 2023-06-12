يقبل المسلمون في عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، على ذبح الأضاحي، كإحدى الشعائر الدينية المتربطة به وبأداء فريضة الحج، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أمره الله بذبح الفداء عن ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام في يوم النحر.

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أمور يجب فعلها قبل وأثناء ذبح الأضحية:

وهناك عدد من الأمور التي يجب اتباعها قبل ذبح الأضحية، وفقًا لتعليمات مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وهي كالآتي.

منع الحيوان عن الأكل نهائي قبل ذبحه بـ12 ساعة، لتقليل فرص زيادة أي بكتريا تلوث الذبيحة.

شرب الحيوان كميات كثيرة من الماء يساعد على تقليل لزوجة الدم، وبالتالي سرعة النزف وزيادة كمية الدم الخارج من الذبيحة لتزكية اللحم.

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وفي هذه الحالة ينزف بشكل كامل ولا تتأثر جودة اللحمة من حيث الطعم والرائحة والملمس.

ولابد من أن تكون أداة الذبح حادة جدًا، حتى لا تعذب الحيوان أثناء الذبح.

ويجب مراعاة قطع الشرايين والوريدين والقصبة الهوائية والمريء عند الذبح، مع عدم فصل الرأس الأضحية بشكل نهائي وترك الحبل الشوكي متصل.

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ويكون ذلك لأنه عند الذبح ينقطع الدم والأكسجين عن المخ فتدخل الأضحية في غيبوبة وفقدان الوعي في ثوانٍ قليلة، وتسبب هذه الحالة في أن تبقى الأضحية في اللاشعور وعدم الإحساس بالألم.