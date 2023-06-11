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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

روسيا لاتنوي التفاوض مع كييف في الوقت الحالي

ديميتري بيسكوف
ديميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، ديميتري بيسكوف أن موسكو لا ترى حاليًا أي أساس حتى لو كان ضعيفا أو هشا لإنشاء حوار مع كييف.

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ديميتري بيسكوف

وقال بيسكوف  في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد - إنه " لا توجد حاليا شروط مسبقة للاتفاقيات مع أوكرانيا  علاوة على ذلك، لا يوجد في الوقت الحالي أي أساس، حتى لو كان ضعيفا أو هشا، من أجل بناء أي نوع من الحوار على الأقل".

وأضاف بيسكوف "نرى عدم رغبة نظام كييف ونرى عدم الاستعداد، كما نرى عدم السماح للنظام بالتفاوض من قبل القائمين عليه.. لذلك حاليا لا توجد أي شروط مسبقة للتفاوض.

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قد صرح علانية بأن كييف لا ترى جدوى من الوساطة في المفاوضات مع موسكو، قائلا "إننا نرى بالفعل طابورا من الراغبين في الوساطة بيننا. في واقع الأمر، تم إخبار الجميع أنه إذا كان الحديث يدور عن الوساطة أو تسهيل المفاوضات، فإن أبسط قواعد الوساطة أو تسهيل المفاوضات هي أولا: التعرف على مصالح الطرفين.

وكانت موسكو قد أشارت مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات إلا أن كييف فرضت على المفاوضات حظرا على المستوى التشريعي، حيث قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، أمام مجموعة العشرين، إنه "لن يكون هناك مينسك 3". وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تماما" موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.

روسيا منح أوسمة لصائدي ليوبارد

ومنح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أوسمة لبعض الجنود الروس، الأحد، بعدما قالت موسكو إنهم دمروا أربع دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد وخمس عربات مدرعة أميركية الصنع من طراز برادلي أثناء التصدي لهجوم أوكراني مضاد.

 

وظهر شويغو على شاشات التلفزيون الحكومي وهو يمنح وسام "النجم الذهبي لبطل روسيا"، وهو أعلى وسام عسكري روسي، للجنود الذين قالوا إنهم دمروا دبابات ومدرعات معادية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصورا في الأيام الأخيرة تظهر تنفيذ القوات الروسية لعدد من الضربات الجوية على عربات مدرعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كاموف كا-50 وطائرات مسيرة.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الحديث بشكل علني من الجانب الأوكراني عن بدء الهجوم المضاد الذي تكتمت عنه سلطات كييف لفترة طويلة.

هجوم كييف المضاد

ووسط تفاؤل أوكراني بنتائج الهجوم المضاد ضد روسيا، قللت تقارير غربية، الأحد، من احتمال نجاحه في استعادة الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو العام الماضي.

ويقيم خبير روسي وآخر أوكراني لموقع "سكاي نيوز عربية" ما حققه الهجوم المضاد حتى الآن، والمتوقع في القادم، مع مقارنة بين قدرات جيشي البلدين، خاصة في التفوق الجوي.

وأقرالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، ببدء الهجوم المضاد الذي طالما توعدت كييف به موسكو، وذلك بعد يوم من حديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الهجوم الأوكراني "لم يحقق أي نجاح".

وتستهدف كييف من هذا الهجوم، المدعوم بقوة من حلفاءها في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا خلال الحرب المستمرة منذ 24 فبراير 2022 في شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

لا عودة لحدود فبراير

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، عن مسؤولين أميركيين وآخرين من أوروبا، لم تسمهم، اعترافهم بأن إخراج القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها، وعودة القوات الأوكرانية إلى حدود 24 فبراير 2022، "أمرا غير مرجح، حتى لو نجح الهجوم المضاد".

 

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