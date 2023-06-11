الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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دفاعات روسيا الجوية تسقط صاروخًا بمنطقة زابوريجيا

دفاعات روسيا الجوية
دفاعات روسيا الجوية

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت اليوم الأحد، صاروخًا بمنطقة زابوريجيا

ودمرت القوات الروسية مركز قيادة أوكراني في منطقة زابوروجيا، أمس السبت، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الدفاع الليفتنانت إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد.

وزارة الدفاع الليفتنانت إيجور كوناشينكوف

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الليفتنانت إيجور كوناشينكوف: "في منطقة بلدة أوريخوف في منطقة زابوروجيا، تم تدمير مركز قيادة للواء الآلي 47 التابع للجيش الأوكراني، مضيفا أن القوات الروسية دمرت بالقرب من مستوطنة كيروفو في منطقة زابوروجيا مركز إشارة للواء الآلي 65 التابع للجيش الأوكراني.

وتابع "كوناشينكوف" أنه "في المناطق القريبة من مستوطنتي راي ألكساندروفكا وبريدتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالايا توكماتشكا في منطقة زابوروجيا، تم تدمير الأهداف التالية: مقر لواء الهجوم الجبلي العاشر، وكذلك مراكز قيادة لواء الهجوم الثالث ولواء الرد العملياتي الخامس عشر ".

وأفاد أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قصفت الطائرات المقاتلة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 91 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوات بشرية ومعدات عسكرية في 109 مناطق.

من جهتها قالت روسيا، اليوم الأحد، إنها دمرت سبع دبابات ليوبارد ألمانية الصنع على الأقل وخمس عربات مدرعة برادلي أمريكية الصنع خلال 48 ساعة في أثناء صدها لهجمات أوكرانية، لكن مدونين روس أفادوا بأن أوكرانيا اخترقت لفترة وجيزة جزءا من خطوط الجبهة الروسية

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