وسط حالة من الهدوء انطلاق امتحانات الثانوية العامة وغرفة العمليات بالبحيرة لم تتلق أى شكاوى

وسط حالة من الهدوء انتهت أول أيام أمتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة بالتزامن مع بدء الإمتحانات على مستوى الجمهورية، حيث شهد اليوم الأول من الإمتحانات أداء طلاب الشعبة العامة لامتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية وهما من المواد التى لا تضاف الى المجموع.

حيث جاءت الفترة الاولى لمادة التربية الدنيية بدون شكوى او شكاوى والتزم الطلاب واولياء الامور بالتعليمات من مسؤلى ادارة اللجان حيث احتشد عشرات اولياء الامور في انتظار اولادهم .

كما رفضت ادارة اللجان دخول الطلاب باى شنط داخل اللجان سوى بالادوات التى اشارت اليها وزارة التعليم، وفور خروج الطلاب ظهرت عليهم علمات السعادة حيث اكد الطلاب سهولة الامتحان وعدم وجود اسئلة معقدة.

كما شهدت الفترة الثانية من امتحانات أولى أيام الثانوية العامة أداء الطلاب لإمتحان مادة التربية الوطنية خلال الفترة من ١١.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٣٠ ظهرا.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى انتظام الإمتحانات فى يومها الأول دون أى مشاكل أو شكاوى تؤثر على سير الإمتحانات حيث لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أى شكاوى ذات تأثير كما اتسمت الإمتحانات بحالة من الهدوء.

حيث أدى الطلاب إمتحان التربية الدينية فى الفترة الأولى بداية من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى الساعة ١٠.٣٠ صباحا.و شهدت الفترة الثانية من امتحانات أولى أيام الثانوية العامة أداء الطلاب لإمتحان مادة التربية الوطنية خلال الفترة من ١١.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٣٠ ظهرا.

من الجدير بالذكر أن أجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ ٣٨٠٩١ طالب وطالبة منهم ٨٨٩٦ بالشعبة الأدبية و ٢٦٨٠٩ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و٢٣٨٦ علمى رياضة يؤدون الإمتحانات أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ ادارة تعليمية.

كما أنه من المقرر أن تستكمل غدا الثلاثاء ١٣ يونيو الامتحانات بأداء طلاب الشعبة العامة لباقى المواد التى لاتضاف للمجموع وتشمل مادة الإقتصاد فى الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف من ٩.٠٠ صباحا وحتى ١٠.٣٠ والفترة الثانية مادة الإحصاء ولمدة ساعة ونصف أيضا من ١١.٠٠ ص وحتى ١٢.٣٠ ظهرا.