وفاة وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا .

وتلقت غرفة العمليات إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية دنفيق بمركز نقادة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية دنفيق بمركز نقادة، وجرى نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

وعلى صعيد آخر لقيت طفلة حتفها وأصيب 9 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا- قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 85 طريق سفاجا - قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى سفاجا العام.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلآ من، جونستا شنودة سليمان 8 شهور جثة هامدة، وصباح حبيب عبدالشهيد 60 عامًا مقيمة أبوتشت، وعادل رياض مترى 65 عامًا مقيم أبوتشت، وصلاح سيد حاد 42 عامًا مقيم بقنا، وسميرة حسين أحمد 62 عامًا مقيمة قنا، ومحمد أحمد الضوى 42 عامًا مقيم بقنا، ودينا عادل رياض 40 عامًا مقيمة قنا، وتوماس شنودة سليمان 4 سنوات، وهشام محروس بخيت 62 عامًا مقيم بقنا، أسامة راشد أحمد 28 عامًا قنا، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات ورضوض.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الغردقة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.