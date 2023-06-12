محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات إمتحانات الشهاد الثانوية العامة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد غرفة عمليات إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان مديرية التربية والتعليم لمتابعة إنتظام سير أعمال الإمتحانات بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وأعضاء غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية ، وإطمئن محافظ بورسعيد على إنتظام أعمال الإمتحانات لهذا العام بالمحافظة والتي تسير وسط أجواء تتسم بالهدوء والإنضباط ، وأشاد بمستوى الترتيبات والإجراءات التي إتخذتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من تنظيم اللجان للطلاب وتجهيز الإستراحات بشكل لائق لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين .

وكانت لجان إمتحانات الثانوية العامة قد شهدت هدوءا ملحوظا أمام اللجان وسط إجراءات امنية مشددة فرضتها أجهزة الأمن ببورسعيد ضمانا لدخول الطلال والطالبات لجانهم دون مشكلات ، وسارت الأمور بصورة طبيعية ، وأن الإمتحانات تمت للمواد خارج المجموع وستبدأ إمتحانات المواد الأساسية الأحد القادم وأن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية .