ضبط 1400 كيلو مواد غذائية مجهولة داخل مصنع بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة.

ووجه غراب بالتأكد من خلال الحملات الرقابية من التزام أصحاب محطات الوقود والأنشطة التجارية بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

١٤٠٠ كيلو ورق عنب مجهول المصدر ( بدون بيانات)

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الادارة ومفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجاريه بدائرة الادارة وتحرير محاضر ضد المخالفين، منها المحضر رقم ٢٠١٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد ٢٠ برميل ورق عنب زنة الواحد ٧٠ كيلو بإجمالي وزن ١٤٠٠ كيلو ورق عنب مجهول المصدر ( بدون بيانات) على ذمة المحضر.

والمحضر رقم ٤٨٦٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

كما تم تحرير المحضر رقم ٤٨٦٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر.