وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمطار القاهرة الدولي عائداً من كازابلانكا بالمغرب، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

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صبحي: نقف على مسافة واحدة في دعم الأندية المصرية

وأشار وزير الرياضة إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، وخاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، والوقوف على مسافة واحدة في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج، مؤكدا أن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة.

راحة سلبية 7 أيام

ونجح الأهلي في اقتناص لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد تعادله مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1 حيث قررت الإدارة الفنية للنادي الأهلي منح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري،كما يطير كولر إلى سويسرا لقضاء إجازته قبل العودة إلى المباريات المحلية.

ملخص مباراة الأهلي والوداد في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

بكرة ثابتة نجح الاعب يحيي عطية الله في التقدم بنتيجة فريقه الوداد، واحراز الهدف الأول في الدقيقة 27، قبل أن يتمكن محمد عبدالمنعم، من تسجيل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 78.

وزير الشباب والرياضة يستقبل اليوم بعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي.