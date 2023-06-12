بدء تلقي طلبات الالتحاق برواق الطفل والكبار لتحفيظ القرآن بالشرقية

أعلنت إدارة الرواق الأزهري بمنطقة الشرقية الأزهرية، قبول دفعة جديدة من رواق الطفل والكبار لتحفيظ القرآن الكريم، بفروع الرواق بمعاهد الشرقية، عبر الإدارات التعليمية المنتشرة بربوع محافظة الشرقية، والفرع الرئيسي بمعهد الزقازيق.

وأشار بيان لأزهر الشرقية، الى الرابط الخاص بالتقديم:

https://forms.gle/jQ2DGDpb27rcigFK6

ومرفق صور نماذج التقديم اليدوي بعد التسجيل عبر الرابط.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف.

التقديم للرواق مجان بلا أي رسوم والدراسة مجانية

وأوضح الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن التقديم للرواق مجان بلا أي رسوم، والدراسة مجانية، ولمزيد من الاستفسارات يتوجه ولي الأمر أو الشخص الراغب للتقدم للرواق، إلى أقرب فرع أو التواصل محمد سعيد فتحي مدير أفرع الرواق.